Gorący amant z serialu "Magda M." rozkochał w sobie pół Polski, a jak wygląda teraz? Tak zmienił się aktor. Niebywałe!

Paweł Małaszyński i Joanna Brodzik sprawili, że serial "Magda M." pokochały tysiące, jeśli nie miliony widzów w całej Polsce. Historia postaci, w które się wcielili, czyli Piotr Korzecki i Magda Milowicz, porwała widzów. Serial opowiadał o parze, która na pozór była dla siebie stworzona, ale w żaden sposób nie mogła się połączyć, pogodzić, pokochać. Przeszkadzały im w tym różne doświadczenia życiowe. Zarówno Korzecki, jak i Milowicz, byli zranieni i nie potrafili sobie z tym poradzić. Finalnie jednak udaje im się dotrzeć i stworzyć szczęśliwy związek. Za czasów świetności tego formatu, Małaszyński cieszył się niebywałym powodzeniem wśród pań. Mówiło się nawet, że rozkochał w sobie pół Polski, a każda kobieta do niego wzdycha. Od tamtego czasu minęło sporo lat. Jak zmienił się ten gorący amant? Jak dziś wygląda Paweł Małaszyński i co robi w życiu? Niebywałe! To może zaskoczyć niejednego widza.

Paweł Małaszyński nie gości już tak często na ekranach telewizorów, jak kiedyś. Trzeba jednak przyznać, że w życiu prywatnym wiedzie mu się bardzo dobrze. Niedawno skończył 47 lat. Co ciekawe, od 21 lat aktor jest w związku małżeńskim z Joanną Chitruszko. To jeden z najtrwalszych i najdłuższych związków w polskim show biznesie. Małaszyński i Chitruszko poznali się jeszcze za czasów szkolnych w Białymstoku. Nawet sława i tłumy fanek, które ustawiały się w kolejkach do Małaszyńskiego, nie zmieniły ich miłości. To, co może niepokoić, to ostatnie wpisy w mediach społecznościowych, jakie zamieszcza Małaszyński. Fani zgodnie przyznają, że są pełne nostalgii i... smutku.

- Nic już nie jest i nie będzie jak kiedyś. (...) Dlaczego jest tak, że najlepsze piosenki artyści piszą gdy są nieszczęśliwi? (...) Teraz widzę, że ruszam się tu i tam dla przyczyn, które mną dawniej kierowały i których mechaniczny popęd trwa dalej, ale nie biorę już udziału w tym, co czynię - pisze Paweł Małaszyński.

Pozostaje mieć nadzieję, że to tylko luźne przemyślenia, a w jego życiu nie dzieje się nic złego. A tu kolejna ciekawostka: mimo upływu lat, Paweł Małaszyński wciąż uważany jest przez wielu za szalenie przystojnego mężczyznę. Być może nawet bardziej, niż za czasów serialu "Magda M." Zresztą, sami oceńcie, poniżej znajdziecie galerię zdjęć.

