Niepokojący wpis Pawła Małaszyńskiego: "Nic już nie jest i nie będzie jak kiedyś (...) Bez odbioru"

Co mogą oznaczać słowa napisane przez Pawła Małaszyńskiego? Czy z aktorem dzieje się coś złego? Takie pytania mogli sobie zadać jego fani, gdy przeczytali najnowszy post Małąszyńskiego na Instagramie. - Nic już nie smakuje jak dawniej. Nic już nie jest i nie będzie jak kiedyś. Nic nie jest po - myślę, że to tyle. To wszystko. Nie mogę oczywiście tego wiedzieć ale mam pewne podejrzenia, że to naprawdę tylko tyle. Myślenie, płacz i gadanie o tym… nie pomogą. Zdziczałem i nim serce moje pogrąży się w chłodzie, będę wiatrem, słońcem, deszczem… Być może wkrótce nowy dzień znów będzie mój. Bez odbioru - napisał aktor.

Fani zaniepokojeni słowami Małaszyńskiego

- Jakie to smutne i depresyjne. Dużo siły. Przyszłość może być ciekawa, mimo trudności i smutku. Z przeszłości należy wspominać przyjemne chwile. Myśleć trzeba o tym, co tu i teraz - czytamy w jednym z komentarzy.

Przypomnijmy, że na początku roku pojawiły się informacje o złym stanie zdrowia aktora. Konieczna była wówczas skomplikowana operacja kręgosłupa.

Przyjaciółki 16 sezon ZWIASTUN. Ślub Ingi i Maksa. Paweł Małaszyński w obsadzie!