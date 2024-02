Pechowy wypadek Aleksandry Szwed. I to tuż przed TTBZ. Co z jej udziałem w show Polsatu?

20. edycja "Twoja twarz brzmi znajomi. W obsadzie same gwiazdy

Jubileuszowa edycja programu "Twoja twarz brzmi znajomo" już wkrótce na antenie Polsatu. To już 20. edycja. Stacja zapowiada wyjątkowy sezon rozrywkowego show, aby uczcić okrągłą rocznicę pojawienia się programu na antenie. Z tej okazji produkcja jest realizowana z ogromnym rozmachem, a do udziału zaproszono największe gwiazdy dotychczasowych edycji. Jedną z nich jest Aleksandra Szwed. Celebrytka w wielkim stylu wygrała 5. edycję TTBZ w 2016 r. i z radością przyjęła propozycję konkurowania ze zwycięzcami pozostałych edycji.

Ola Szwed uległa wypadkowi. Tuż przed nagraniami do TTBZ. Co z jej udziałem?

Jednak udział Aleksandry Szwed w 20. TTBZ stanął pod dużym znakiem zapytania, z powodu wypadku, jakiemu uległa tuż przed nagraniami programu. Jak podął serwis ShowNews Szwed kilka dni wcześniej. Sytuacja była więc dość problematyczna, wiadomo - występy na scenie wymagają sporo sprawności i dużo ruchu. Bolesny wypadek mógł więc wykluczyć artystkę z programu.

Aleksandra Szwed ze złamaną ręką w "Twoja twarz brzmi znajomo"

Wg informatora serwisu, po chwili zastanawiania zdecydowała się nie opuszczać programu. Udział w nim okupiła wiec bólem podczas nagrań. "Stało się to już kilka dni temu, więc Ola miała czas, by podjąć decyzję, co dalej z programem. Nie chciała rezygnować na ostatnią chwilę, bo to opóźniłoby pracę całej ekipy. Występuje z ręką w gipsie, chociaż widać, że ją to bardzo boli" - zapewnił informator serwisu. Miejmy nadzieję, że popisy sceniczne nie nadwyrężą za bardzo kontuzjowanej ręki i gwiazda szybko wróci do pełnej sprawności.

TTBZ 20. Kiedy oglądać? Kto jeszcze wystąpi?

Jubileuszowa "Twoja twarz..." wystartuje w piątek, 8 marca godzinie 20.00. W jury - obok Małgorzaty Walewskiej i Piotra Gąsowskiego zasiądzie powracający do formatu Piotr Gąsowski. Program poprowadzą Maciej Dowbor i Maciej Rock, a w konkursie rywalizować będą:

Katarzyna Skrzynecka

Maria Tyszkiewicz

Barbara Kurdej-Szatan

Mateusz Ziółko

Stefano Terrazzino

Filip Lato

Kacper Kuszewski

