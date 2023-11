Piękna dziennikarka niedawno odeszła z TVP, a teraz takie wieści! Karolina Pajączkowska już tego nie ukrywa!

O co chodzi?

Karolina Pajączkowska powraca do show-biznesu. Swoją przygodę z telewizją zaczęła dobrych kilka lat temu, kiedy wystąpiła w drugiej edycji programu "Top Model", później pracowała w TVN Biznes i Świat. W 2019 roku przeszła do TVP. Jednak jakiś czas temu dziennikarka zdecydowała się rozstać z TVP z powodów osobistych. Teraz zdradziła, że poprowadzi swój własny autorski projekt. Będzie to wyjątkowy talk-show! Poznajcie szczegóły!

Karolina Pajączkowska powraca! Poprowadzi swój własny program!

Nowe talk-show zatytułowane będzie "Pajączkowska Show". Była dziennikarka TVP choć nie zdradziła, jak dokładnie będzie wyglądał jej format, swego czasu opowiadała publicznie o planach, które powoli przekuwa w rzeczywistość. Jak sama zapowiada, będzie to niesamowicie ciekawy format!

- Będą fakty z kraju i ze świata, ciekawostki, rozmowy. Jednym słowem to wszystko, co naprawdę ma znaczenie - przekazała w swoich social mediach.

