Piękna polska modelka trafiła do szpitala na Rodos. Zdjęcie na łóżku przeraża

Na razie nie wiadomo, dlaczego Patrycja Biedrzycka trafiła do szpitala. Modelka publikowała od kilku dni zdjęcia z pobytu w Grecji, gdzie była na wakacjach. - Jestem na podróży przedślubnej , proszę nie przeszkadzać - napisała na Instagramie. Teraz umieściła dwie skrajne fotografię. Jedna przedstawia jak jednego dnia pływała w basenie w skąpym bikini, a w następny trafiła do szpitala. - Przedwczoraj vs. Wczoraj - widzimy w opisie zdjęć. W komentarzach znajomi oraz fani modelki życzą jej szybkiego powrotu do zdrowia.

Patrycja Biedrzycka to modelka, która pozuje do odważnych zdjęć, często w kusym bikini, seksownej bieliźnie lub nawet nago. Ma prawie idealne wymiary: 90-60-95.

