Pielęgniarka nie wytrzymała po filmiku Halejcio. Zarzuty o odbieranie godności

- Zainspirowani filmem 🍿😂 „Cały ten s*ks” już na Amazon Prime Video Polska - napisała Klaudia Halejcio na swoim koncie na Instagramie i wrzuciła filmik, na którym ubrana w seksowny strój pielęgniarki rodem z sex-shopu kusi swojego partnera. Reklama dotyczy polskiego serialu "Cały ten seks" w reżyserii Tomasza Mandesa, w którym grają m.in. Katarzyna Warnke, Magdalena Lamparska i Anna Karczmarczyk.

Taki rodzaj promocji bardzo nie spodobał się znanej pielęgniarce, Annie Wodzie. - To, co Was śmieszy, nas wypala zawodowo. To, co dla Was jest niewinnym żartem, nam odbiera godność. To, co dla Was jest „kijem w 🍑” dla nas jest trudną codziennością. Mamy w pielęgniarstwie i położnictwie wystarczająco dużo problemów: za małych obsad, bólu kręgosłupa, ludzkiego cierpienia, stresu, presji… Naprawdę to jest ten podziw społeczeństwa, to wsparcie, wyrażane w postaci 💲eksualizacji naszych zawodów? Ciekawe jak śmieszne żarty byłyby to dla niektórych za 5, 100, 1000 razem? I to, co napisała @naczelnaipip - jak czują się nadzy i bezbronni pacjenci, kiedy w głowie mają obraz „pielęgniarki” jak z rolki @klaudiahalejcio ? Kiedy zamiast profesjonalistki, która patrzy na pacjenta, obawiają się „kobiety z reklam” która patrzy na danego człowieka jak na mężczyznę? Rozumiecie jak to zabija relacje terapeutyczną? Historie w ankiecie @polkiwmedycynie łamią serce. Kwestie wykorzystania sytuacji do reklamy - @primevideopl mam ogromną nadzieję, że coś z tym zrobicie. Że nie olejecie pacjentów i pielęgniarek - napisała Higieniczna Woda.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych tak skomentowała post wrzucony przez Klaudię Halejcio, aktorkę znaną z serialu "Złotopolscy".

- Seksualizacja zawodu pielęgniarki i położnej wpływa na obniżanie rangi naszych zawodów. Prowadzi do dyskryminacji poprzez płeć, w czasach kiedy tak wiele mówimy o negatywnym zjawisku szkodliwych stereotypów związanych z płcią. Zagrożony jest autorytet kobiet w pracy. Jak wpływa to na pacjentów? Chodzi tak naprawdę o potrzebę bezpieczeństwa. Pielęgniarka/położna to profesjonalistka medyczna – pacjent jest często nagi, bezbronny. Przekraczamy granice intymności. Znając taki obraz „seksownej pielęgniarki” pacjent może uciekać w tę bezpośredniość – co buduje niestety mury. Jasny i profesjonalny wizerunek, pomoże pacjentom odczuwać bezpieczeństwo, zdobywać zaufanie do pielęgniarek i położnych jako zawodu medycznego. To z kolei wpłynie na stosowanie zaleceń i traktowaniu poważnie informacji np. na temat profilaktyki. To również bezpieczeństwo pielęgniarek i położnych - dyskryminacja i molestowanie mogą przejawiać się również w dialogu, jak pisaliśmy Państwu w jednym z postów - czytamy

Anna Woda odniosła się także do Edyty Herbuś w stroju pielęgniarki. - I zanim zaczniecie pisać… Tak, @edytaherbus popełniła błąd. Ale zrozumiała i postanowiła działać dla uświadamiania o problemie, a nie czerpać z tego korzyści w reklamie - czytamy. Panie zorganizowały nawet wspólne spotkanie online, by pokazać na czym polega problem seksualizacji zawodu pielęgniarki.

- „Strój pielęgniarki- rozmowy bez agresji” . Dziękuję za merytoryczną rozmowę @higienicznawoda , mam poczucie, że to spotkanie było ważnym krokiem w uświadamianiu o skali problemu. Nasze perspektywy są różne, ale kultura w tym dialogu doprowadziła do wspólnych wniosków: Publiczna seksualizacja zawodów medycznych jest szkodliwa, ponieważ powoduje przemoc. Przemocy mówimy NIE. W każdym aspekcie. Kultura w dialogu i chęć porozumienia jest właściwą drogą. I do tego zachęcamy. Dziękuję również @naczelnaipip za przestrzeń do tej rozmowy - napisała tancerka na Instagramie.