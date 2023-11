Pierwsze zmiany w TVP?! Znany reporter znika z anteny po latach. Aż huczy od plotek!

Karol Jałtuszewski złożył wypowiedzenie w TVP - donosi portal "Press". Z ustaleń serwisu wynika, że po ponad siedmiu latach pracy reporter "Wiadomości" postanowił odejść z tej stacji. Sam zainteresowany jednak tego nie potwierdził, a jedynie odesłał w tej sprawie do pracodawcy. - Biuro prasowe spółki nie odpowiedziało na nasze pytania dotyczące odejścia Jałtuszewskiego - informuje Presserwis. Na medialnych korytarzach aż huczy od plotek: że to początek zmian w TVP, albo że to "akcja ewakuacja", bo zmiany w telewizji publicznej po ostatnich wyborach są nieuchronne, a wraz z nimi nadejdą zwolnienia. Lepiej więc odejść samemu już teraz, zamiast czekać na zwolnienie. Karol Jałtuszewski pracę w "Wiadomościach zaczął w 2016 roku. Do TVP przeszedł z Telewizji Republika. I wygląda na to, że miał się czego obawiać, bo został dostrzeżony przez zespół monitoringu Towarzystwa Dziennikarskiego.

Press podaje, że zespół dostrzegł w materiale Karola Jałtuszewskiego manipulację - chodziło o jego reportaż na temat wyborów. - "Wiadomości" stosują prosty sposób manipulacji, którym jest jawne przekłamywanie, czyli po prostu podawanie informacji niezgodnych z prawdą - czytamy w raporcie.

- Kłamstwem, być może nadającym się do oskarżenia z art. 111 prawa wyborczego, było stwierdzenie w materiale Karola Jałtuszewskiego: »Wybory zdecydują o przyszłości polskiej wsi«, że »w czasie rządów Platformy i PSL-u gwałtownie przyspieszyła wyprzedaż polskiej ziemi obcokrajowcom« (»Wiadomości« z 12 września). Tymczasem w 2020 roku cudzoziemcy kupili w Polsce trzy razy więcej ziemi niż w 2016 roku" – zwrócono uwagę, co przytacza Press.

Ciekawe, czy kiedyś poznamy okoliczności odejścia Karola Jałtuszewskiego. I czy jego ewentualna rezygnacja z pracy w TVP będzie początkiem efektu domina. Dajcie znać, co o tym myślicie.