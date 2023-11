Adam Gocel nie żyje. Był prawdziwą legendą TVP. Jego program oglądały miliony!

Co dalej z kultowym programem

W wieku 84 lat zmarł Adam Gocel, który przez wiele lat współpracował z Telewizją Polską i Polskim Radiem. To właśnie on wymyślił i prowadził popularny program "Piłkarska kadra czeka". Główną misją tego popularnego projektu było odwiedzanie małych miejscowości i wsi, w których szukano młodych piłkarskich talentów. Co ciekawe, w programie wystąpił m.in. wówczas jeszcze nikomu nieznany późniejszy piłkarz i selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek.

Adam Gocel nie żyje. Miał 84 lata. Uzdrawiał znanych sportowców

Pracę w Telewizji Polskiej zaczął w redakcji rolnej. Był pomysłodawcą i gospodarzem emitowanego od 1984 roku programu „Piłkarska kadra czeka”, w którym pokazywano dzieciom, jak trenować piłkę nożną, i objaśniano przepisy. W 1987 roku dostał za ten program nagrodę "Złoty Ekran".

Po odejściu z telewizji został bioenergoterapeuta.Napisał o tym książkę „Moje trzecie życie”. Energia płynąca przez niego przywróciła zdrowie ok. 200 ciężko chorym na nowotwory. Z jego usług korzystal: Sławomir Peszko, Tomasz Frankowski i Jacek Krzynówek.

