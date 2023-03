Pies Rubików ma obrożę za 1500 złotych! "Ubiera się u Prady"

Pies Piotra i Agaty Rubików ma bajecznie drogą obrożę. Designerski gadżet kosztuje 1500 złotych

Piotr i Agata Rubikowie mają iście bajkowe życie, co skwapliwie relacjonują w mediach społecznościowych. Kiedy latają klasą biznes do Australii czy jedzą kawior, niektórzy zawistni internauci wypominają im, jak organizowali zbiórkę pieniędzy na wydanie płyty. Oni jednak nie przejmują się internetowymi hejterami i nie zamierzają ukrywać przed swoimi fanami zamiłowania do luksusu. Tym razem pałeczkę przejął Piotr Rubik. Pokazał w mediach społecznościowych zdjęcie Coogie, pieska, który od pół roku jest członkiem rodziny Rubików. Zwierzak należy zresztą do niedawno utworzonej przez hodowców rasy labradoodle.

Pies Rubików ubiera się u Prady. Kompozytor ujawnia, że jego pupil pławi się w luksusie

Jak się okazuje, Coogie nie wkłada byle czego na swoją psią szyję. Piotr Rubik upewnił się w mediach społecznościowych, że wszyscy wiedzą, jakiej marki gadżety znajdują się na jego pupilu. Puchaty Coogie ubiera się u Prady! Ile kosztuje taka obróżka? Jak informuje "Pudelek", na oficjalnej stronie sławnej marki widnieje cena będąca równowartością 1500 złotych. Ale kto bogatemu psu zabroni?!

