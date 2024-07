Pilne! Małgorzata Komornicka nie żyje. Była wielką gwiazdą i teściową Zamachowskiego

Co się dzieje z grobem córki Eleni? Dziewczyna miała tylko 17 lat, gdy zginęła

Kolejna tragiczna wiadomość obiegła media. Nie żyje Małgorzata Komornicka. Wielka gwiazda polskich seriali i filmu. 85-letnia aktorka zmarła 14 lipca 2024 roku, ale rodzina i przyjaciele do dziś trzymali ten fakt w tajemnicy. Jako jedyny o śmierci aktorki poinformował portal "Film polski", który podał także informacje o pogrzebie artystki. Małgorzata Komornicka została pochowana na Cmentarzu Służewieckim w Warszawie.

Tak córka Anna Komornicka pożegnała mamę

Słynną mamę Anna Komornicka pożegnała we wzruszających słowach na Facebook-u.

- Mamo, Mamusiu... Serce rozpadło się na milion kawałków. Już nic nie ma znaczenia. Została pustka. Jak mam teraz żyć bez Ciebie? Ból wszechogarniający mój mały już teraz świat bez kolorów, bez Twojego uśmiechu. Mamo, Mamusiu... Wiem, że teraz już nie cierpisz, że tam, gdzie jesteś są piękni i dobrzy ludzie. Wiem, że teraz będziesz moim najpiękniejszym Aniołem... Dziękuję, że nauczyłaś mnie być dobrym człowiekiem, że zawsze do końca we mnie wierzyłaś. Mamo, Mamusiu... Do zobaczenia - napisała córka gwiazdy, Anna Komornicka na swoim profilu na Facebooku.

Post przyrodniej siostry udostępniła Agnieszka Komornicka, która także pożegnała "macoszkę". - Odeszła Małgorzata Mondschein-Komornicka, moja Macoszka. Mama mojej ukochanej siostry i brata. Babcia pięciu wspaniałych wnuczek. Małgosiu, będzie nam brakowało Twojego humoru, dowcipu i niesamowicie bystrej inteligencji, Twojego wdzięku i ciepła... byłaś bardzo ważna dla nas wszystkich.

Odeszła gwiazda seriali i filmu

Małgorzata Komornicka karierę aktorską rozpoczęła już w latach 70-tych ub.w w spektaklu Teatru Telewizji "Bestia". Później mogliśmy ją zobaczyć w wielu kultowych już rolach drugoplanowych w: "Ranczo", "Samo życie", "M jak Miłość", "Na Wspólnej", "Ojciec Mateusz". Gwiazda zagrała także na dużym ekranie, m.in. w takich hitach jak: "Vinci", "Chopin. Pragnienie miłości", "Chłopaki nie płaczą", "Młode wilki".

Małgorzata Komornicka osierociła trójkę dzieci, w tym znaną aktorkę, Annę Komornicką, byłą żoną Zbigniewa Zamachowskiego.

