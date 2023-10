Pilny komunikat od Joanny Szczepkowskiej! To koniec

Joanna Szczepkowska - tak jak w 1989 roku - poczuła wielkie emocje! Po opublikowaniu wyników exit poll dotyczących wyborów parlamentarnych, aktorka przekazała pilny komunikat, który wyjątkowo ucieszył zwolenników opozycji i potwornie zmartwił wyborców PiS. - Proszę państwa, 15 października 2023 roku skończyła się władza PiS - ogłosiła Joanna Szczepkowska, a nagranie zostało udostępnione przez profil Obywatele RP #FBPE w mediach społecznościowych. 34 lata temu aktorka gościła w "Dzienniku". Nie była jednak zainteresowana opowiadaniem o sobie i o teatrze. Początkowo myślała, że wywiad przejdzie bez echa. Ludzie szybko ją wyprowadzili z błędu. - Dochodzę do swojego osiedla. We wszystkich prawie oknach pali się światło. Wchodzę do mieszkania. Cała podłoga w kwiatach - wspominała Joanna Szczepkowska cytowana przez portal Dzieje.pl. - Właściwie dlaczego oni to puścili? To chyba prostsze niż się wydaje. Bo im też było to potrzebne. Bo 4 czerwca skończył się w Polsce komunizm i oni to wiedzieli tak samo dobrze jak my - stwierdziła aktorka.

