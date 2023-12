Piotr Gąsowski stracił kolejną ważną fuchę. Polsat nie wybrał jego następcy

Mikołąjkowy Blok Reklamowy emitowany jest przez Polsat od 2004 roku. Do tej pory zebrano ponad 25 milionów złotych. Akcja miała do tej pory dwie twarze. Przez pierwszych 16. edycji w rolę św. Mikołaja wcielał się Krzysztof Kowalewski. W 2020 roku schorowanego aktora zastąpił Piotr Gąsowski. Po śmierci Kowalewskiego aktor na stałe wcielał się w sympatycznego starca z siwą brodą i czerwonym ubraniem. W tym roku jednak już go nie zobaczymy. Piotr Gąsowski jakiś czas temu staracił pracę w Polsacie przy programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Okazuje się, że nie będzie go także w Mikołajkowym Bloku Reklamowym.

Zamiast Gąsowskiego w reklamie pojawi się wiele św. Mikołajów i to obojga płci. W spocie wystąpili bowiem: Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Karolina Gilon, Karolina Szostak, Elżbieta Romanowska, Katarzyna Zdanowicz, Jarosław Gugała, Jurek Mielewski, Łukasz „Juras” Jurkowski, Bartosz Kwiatek, Wiesław Nowobilski, Robert Janowski, Oskar Cyms, Marcelina Zawadzka, Ilona Krawczyńska, Patryk Cebulski, Maciej Dowbor, Misiek Koterski, Maciej Rock, Bożydar Iwanow i Magda Stużyńska.

Do tej pory rekordowy blok oglądał się w 2012 roku. Wówczas przed Polsat włączyło 7,5 mln osób, co dało wpływy z reklam w wysokości ponad 2 mln złotych. Ostatnia edycja to średnia oglądalność ok. 3 mln telewidzów.