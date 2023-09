Plotki o romansie Chylińskiej z menadżerką. Głos zabrał... mąż artystyki!

Plotki o romansie Agnieszki Chylińskiej i jej menadżerki. Opublikowano oświadczenie

Od kilku dni nie milkną ponowne komentarze na temat rzekomego romansu Agnieszki Chylińskiej z jej wieloletnią menadżerką, Joanną Ziędalską-Komosińską. Sprawa zrobiła się jednak na tyle głośna, że wymagała oficjalnego oświadczenia agentki. Joanna Ziędalska-Komosińska opublikowała w mediach społecznościowych dwa oświadczenia.

"Wczoraj dowiedziałam się, że pisano o mnie. Dziękuję VIVA!, tylko ja zawsze staram się, aby to moja Artystka była popularna i szanowana. Mnie wystarczy miłość i szacunek moich najbliższych. Doszły mnie jednak słuchy, że niektórzy dopatrują się podtekstów erotycznych w związku z podobnymi artykułami. Otóż nie. Doceniam Państwa wyobraźnię, ale proszę mieć na uwadze, że relacje międzyludzkie, to przede wszystkim dbanie o drugiego człowieka, wiara w niego, dbanie o jego bezpieczeństwo, potrzeby wyższe, szacunek, dobro, zdrowie, jakość życia, świadomość oraz samoocenę tak, by mógł pięknie wzrastać. A wtedy można zdobywać szczyty. Kieruję więc tym, co najcenniejsze ; wiara w wartościowego człowieka pozwala na bycie dobrym agentem. I nie trzeba podtekstów. Życzę Państwu dobrych, prawdziwych relacji" -napisała na swoim Instagramie menadżerka gwiazdy.

To jednak nie wystarczyło i po kilku dniach pojawiła się kolejna notka:

"Drodzy, postawmy już kropkę. Już wystarczy. Za dużo. Dość powielania BZDUR. Niech każdy zajmie się swoim życiem. Przestanie intrygować, inwigilować, szczuć, kłamać, podglądać, szukać, wtykać nos w nieswoje sprawy, jątrzyć, złorzeczyć, zazdrościć. Ja wiem zbyt dotkliwie, co to znaczy, gdy życie niespodziewanie i nagle gaśnie - zaledwie w kilka minut. I już nie ma znaczenia nic. Jest tylko przepaść bez dna. Żyj i pozwól żyć innym. Jest tyle pięknych pasji, zainteresowań, kolorów. Zostawcie. Zajmijcie się sobą. Swoim WNĘTRZEM. Skorzystajcie z terapii. Rozwijajcie duszę. Naprawdę, energia zła, którą wysyła nadawca, wraca do niego samego ze zdwojoną siłą. Otoczcie się WARTOŚCIOWYMI ludźmi. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Szczerej miłości nade wszystko. To jest sens. Pięknego życia. Joanna"

Mąż Agnieszki Chylińskiej przerywa milczenie

Sytuacja stała się naprawdę poważna, ponieważ głos w sprawie zabrał sam mąż artystki. A to znów za sprawą Joanny Ziędalskiej-Komosińskiej, która opublikowała treść wiadomości SMS z Markiem. Widać, że mają do tego dystans i sytuacja ich rozbawiła. Wiadomo jednak, że sprawa jest jasna i nie należy doszukiwać się drugiego dna.

