Gabriel Seweryn zmarł 28 listopada, ale o tym, co spotkało gwiazdora programu "Królowe życia", mówi się do dziś. Prokuratura bada bowiem sprawę ze względu na tajemnicze okoliczności śmierci mężczyzny. Miał on poczuć silne kłucie w klatce piersiowej, więc wezwał karetkę. Ratownicy odmówili jednak zabrania go do szpitala, ponieważ mieli obawiać się o swoje bezpieczeństwo. Twierdzili, że Gabriel Seweryn im groził. Ostatecznie gwiazdor "Królowych życia" pojechał na SOR taksówką. Tam został przyjęty, dostał leki, rozpoczęto badania. Gdy jego stan się stabilizował, nagle doszło do zatrzymania krążenia. Mimo reanimacji, 56-latek zmarł na szpitalnym łóżku. Teraz po jego śmierci na jaw wychodzą mroczne wieści z przeszłości Gabriela Seweryna. Wszystko zaczęło się od artykułu Onetu, z którego wynikało, że Seweryn miał zacząć spotykać się ze swoim partnerem, gdy ten był osobą małoletnią. Nawet posłowie zabrali głos w tej sprawie.

Czytaj także: Ujawniamy prawdę o śmierci Gabriela Seweryna. Nikt o tym nawet nie pomyślał! Rekonstrukcja zdarzeń

Po śmierci Gabriela Seweryna wyszły na jaw mroczne wieści. Nawet posłowie zabierają głos, coś upiornego

Gabriel Seweryn spotykał się niegdyś z Rafałem Grabiasem, którego również poznaliśmy w show "Królowe życia". Mężczyzna był znacznie młodszy od gwiazdora, bo miał 22 lata mniej. Onet poinformował, że ich "wspólna przygoda" zaczęła się w 2000 roku, wtedy panowie się poznali i połączyło ich zamiłowanie do mody. Jak pisze Salon24, oznacza to, że Grabias miał mieć wtedy zaledwie 11 lat. Tak wynika z obliczeń. Nawet posłanka zabrała głos.

- Wiedząc, że w chwili śmierci (w 2023 r.) Gabriel Seweryn miał 56 lat oblicz ile lat miał Rafał Grabias, gdy panowie rozpoczęli wspólną przygodę - podaje w serwisie X konto "Odwrotność". - "Młody chłopak". 11 lat. 11 lat to jest dziecko, niedojrzałe dziecko. Onecie, weź ty się w łeb puknij, bo normalizujesz najzwyklejszą w świecie pedofilię i grooming - napisała posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska, komentując artykuł.

Po jej wpisie i fali oburzenia, jaką wywołał tekst, Onet zmienił treść artykułu i podał, że Seweryn poznał Grabiasa jednak w 2008 roku, a nie 2000. Ale o tym, że Grabias był młodziutki, gdy poznał Seweryna, pisano już wcześniej w innych mediach. Sam Rafał Grabias w sobotę, 2 grudnia, opublikował na Instagramie zdjęcie, chcąc prawdopodobnie uciąć wszelkie spekulacje. Zamieścił krótki opis: "2008 rok". Z tego wynika więc, że miał 19 lat, a nie 11, jak zasugerował Onet - być może przez pomyłkę. Pewien niesmak u niektórych fanów pozostał.

