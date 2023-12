Po zwolnieniu z TVP Marek Sierocki nie będzie bezrobotny! Kapitalna wiadomość

Marek Sierocki zwolniony z TVP - taka wiadomość pojawiła się w mediach w piątek, 29 grudnia. To kolejna wielka zmiana w Telewizji Polskiej. Ogromna rewolucja ruszyła w środę, 20 grudnia, gdy minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów TVP, PAP i Polskiego Radia. Wygląda na to, że jedną z ofiar zmian jest właśnie Marek Sierocki, który w telewizji publicznej pracował aż 37 lat. Dziennikarz potwierdził swoje rozstanie z TVP, jednak bezrobocie mu nie grozi. Fani Marka Sierockiego mogą spać spokojnie. Głos ich ulubieńca ciągle będą bowiem mogli usłyszeć w Radiu Plus. Nie ulega jednak wątpliwości, że życie zawodowe prezentera będzie teraz mniej intensywne. - Na pewno sobie odpocznę, nie mam na razie żadnych planów - zdradził w rozmowie z "Faktem" Marek Sierocki. - Skupię się na radiu. To jest moja praca - podkreślił. Przypomnijmy, że dziennikarz prowadzi w Radiu Plus audycję "Przebojowa Poczta Marka Sierockiego". Można jej słuchać od poniedziałku do piątku od godziny 12.

