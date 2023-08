Pobił gwiazdora "M jak miłość". Marcin Bosak był kopany po całym ciele

- 25-letni mężczyzna jest oskarżony o to, że wspólnie i w porozumieniu z inną osobą brał udział w pobiciu Marcina B. - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna. Telewizja TVN24 podała, ze chodzi o Marcina Bosaka, aktora znanego m.in. z "M jak miłość". Przypomnijmy, że do pobicie miało miejsce 21 kwietnia 2023 roku na warszawskiej Ochocie, kiedy to Bosak zwrócił uwagę kierowcy na nieodpowiedzialny sposób prowadzenia pojazdu. Wówczas doszło do rękoczynów.

- W toku postępowania ustalono, że podejrzany bił pokrzywdzonego pięściami oraz kopał go po całym ciele. Przez cały okres dochodzenia, na wniosek prokuratury, wobec Shakhina G. stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania - dodał rzecznik prokuratury okręgowej.

Mężczyzna częściowo przyznał się do zarzucanego mu czynu. Wobec Shakhina G. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Prokuratura zakwalifikowała zachowanie oskarżonego jako występek o charakterze chuligańskim, za co grozi do 3 lat więzienia.

i Autor: Marcin Bosak/INSTAGRAM