Pogrzeb gwiazdy. Tak Marzena Kipiel-Sztuka pożegnała fanów! Łzy zalały sieć

Tak Marzena Kipiel-Sztuka po raz ostatni przemówiła do fanów

Marzena Kipiel-Sztuka odeszła od nas 9 czerwca 2024 r. Niezapomniana Halinka Kiepska umarła nagle w wieku zaledwie 58 lat. Na jaw wyszło, że ostatnie dni wielka gwiazda spędziła w hospicjum i chorowała na wiele poważnych chorób, z których jedna ją zabiła. Fani artystki nie mogli uwierzyć w tę straszną wiadomość. Tym bardziej, że aktorka do ostatniej chwili była bardzo aktywna zawodowo.

Halinka pożegnała fanów z uśmiechem

Na oficjalnym profilu Kipiel-Sztuki na Instagramie do dziś nie pojawiła się informacja o jej śmierci. Ostatni post gwiazdy łamie serca fanom, którzy nieustannie żegnają kochaną przez siebie Halinkę Kiepską. Przez ten brak informacji i odejściu aktorki stworzyła się taka sytuacja, że ostatni post gwiazdy, to jej swoiste pożegnanie z fanami. Każdy, kto to zobaczy, będzie miał złamane serce.

- Kochani, dzisiaj w zupełnie innej roli. Poznajecie? To ja, Halinka! - mówi do kamery Kipiel-Sztuka przebrana tak, że trudno ją poznać. Gwiazda przy tej okazji zapraszam na program kabaretowy ze swoim udziałem. - Ale zapraszam tym razem na zupełnie inny program, na Klinikę Skeczów Męczących!

Tłumy fanów w żałobie

W ostatnim poście Kipiel-Sztuki cały czas tłumy fanów żegnają kochaną Halinkę Kiepską. Można powiedzieć, że sieć zalały łzy po odejściu tak cudownej, pełnej życia - i pomimo chorób - aktywnej do ostatniej sekundy.

- Spoczywaj w pokoju 🖤💔

- Spoczywaj w pokoju ikono 😢❤️

- Halinka [*] 🖤

- RIP 😢

- Będziemy tęsknić 😭

- Spoczywaj w pokoju.....❤️

Marzena Kipiel-Sztka zawsze podkreślała, że kocha Legnicę i to jest jej miejsce na ziemi. Dlatego właśnie tam spocznie kochana przez miliony Halinka Kiepska. - Mówiła, że jest zwykłą "babą z sąsiedztwa" i taką ją zapamiętamy, życzliwą, szczerą do bólu, kiedy było trzeba i zawsze uśmiechniętą - napisała redakcja lokalnego portalu Lca.pl.

Tych aktorów, którzy grali w serialu "Świat według Kiepskich" nie ma już z nami. Nie żyje ponad 80 osób