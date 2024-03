Pogrzeb Magdaleny Cwen-Hanuszkiewicz. Aktorka spoczęła obok męża w Alei Zasłużonych [ZDJĘCIA]

Pogrzeb Magdaleny Cwen-Habnuszkiewicz. Skromna uroczystość na warszawskich Powązkach

O śmierci aktorki, w niemal kilka minut po jej odejściu, poinformował polityk i działacz społeczny, Andrzej Golimont, on także przekazał informacje o dacie miejscu pochówku. Ostatnie pożegnanie Magdaleny Cwen-Hanuszkiewicz miało świecki charakter. W trakcie pożegnania w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych urnę z prochami aktorki zdobiły białe lilie oraz szarfa z napisem "Kocham Cię — Adaś, Twój Synek Bździnek". Po uroczystościach, które miały miejsce w domu pogrzebowym, prosta urna z jasnego marmuru z prochami aktorki została złożona w grobie w Alei Zasłużonych na Powązkach. W ceremonii wzięli udział bliscy. Wśród żałobników pojawili się między innymi Daniel Olbrychski z żoną, Beata Kawka i Andrzej Niemirski.

Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz - życie i kariera

Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz była aktorka teatralna, filmowa i telewizyjną. Ukończyła Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej im. Leona Schillera w Łodzi. Grała na wielu wspaniałych scenach, w Teatrze Wielkim w Łodzi, Teatrze Powszechnym w Łodzi, Teatrze Narodowym w Warszawie i warszawskim Teatrze Nowym oraz w Rampie. W telewizji można ją było oglądać m.in. w "Barwach szczęścia", "Na dobre i na złe", "Klanie" i "Na Wspólnej".

Adama Hanuszkiewicza poznała, gdy starała się o angaż w warszawskim Teatrze Narodowym. To wybitny reżyser poleciła jej zmodyfikować nazwisko,. "Jak na skrzydłach pojechałam do Warszawy. Wchodzę do gabinetu dyrektora Hanuszkiewicza, oczywiście na miękkich nogach, i przedstawiam się: «Nazywam się Magdalena Cwen…». «A cóż to za nazwisko – Cwen?! U mnie będzie się pani nazywała Cwenówna!». I tak zmieniłam nazwisko i tego się będę do końca życia trzymać!" - opowiadała w rozmowie z Vivą. Magdalena Cwenówna była czwartą żoną Adama Hanuszkiewicza. Małżeństwem byli od 1990 do 2011, czyli do śmierci znakomitego aktora i reżysera.

Galeria: Pogrzeb Magdaleny Cwen-Hanuszkiewicz. Tak pożegnano aktorkę