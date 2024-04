Prawdziwa data śmierci Stanisławy Ryster. Legenda TVP zmarła 27 marca

Informacja o tym, że Stanisława Ryster nie żyje, pojawiła się w mediach w czwartek, 4 kwietnia. Okazuje się, że legendarna prowadząca teleturniej "Wielka gra" zmarła znacznie wcześniej. Legendarna prezenterka TVP odeszła 27 marca, czyli ponad tydzień od dnia, w którym informacja o jej śmierci pojawiła się w mediach! O tym fakcie dowiedzieliśmy się z tabliczki, która znalazła się przy urnie z prochami Stanisławy Ryster. Niebywała historia! Wydawało się, że dziennikarka jest w znakomitej formie - niedawno udzieliła wywiadu, w którym odniosła się bo bieżącej sytuacji w TVP. Podkreśliła też, że nie zamierza wracać na Woronicza. Pogrzeb Stanisławy Ryster miał kameralny charakter. Na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie słynną prezenterkę pożegnali jej fani, uczestnicy teleturnieju "Wielka gra", przyjaciele, a także przedstawiciele TVP, m.in. dyrektor programowy Sławomir Zieliński.

Pogrzeb Stanisławy Ryster. Wzruszająca mowa córki

Pogrzeb Stanisławy Ryster miał charakter świecki. Na cmentarzu zabrakło księdza, a wzruszającą mowę pożegnalną wygłosiła córka zmarłej legendy TVP Marta Ryster. Nad grobem przemawiał także wielokrotny zwycięzca "Wielkiej gry" Mariusz Machnikowski, który jako pierwszy poinformował o śmierci gwiazdy. - Zmarła Stanisława Ryster. Jeśli ktoś był legendą TVP, to Ona na pewno. Pochwalę się - w jednym z wywiadów powiedziała, że spotkała się niedawno z "jednym ze swoich ulubionych graczy". Potwierdziła mi potem, że to chodziło o mnie - tydzień wcześniej zaprosiłem Ją na kawę... - pisał na portalu X (dawniej Twitter) Machnikowski. Stanisława Ryster spoczęła w rodzinnym grobie, obok rodziców Norberta i Janiny Tirków. Podczas uroczystości na cmentarzu z głośników popłynęła melodia z "Wielkiej gry" i piosenka "My Way" Franka Sinatry.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia pogrzebu Stanisławy Ryster