Polskie gwiazdy urodzone za granicą. Nieznane historie potrafią zaskakiwać!

Polskie gwiazdy urodzone na wschodzie

Wielu znanych artystów, którzy zapisali się w polskiej historii, w rzeczywistości przyszło na świat na terenach wschodnich. Anna German, wielka gwiazda PRL-u, urodziła się w Uzbekistanie. Jej rodzice uciekali tam przed NKWD, a piosenkarka dopiero po przyjeździe do Polski opanowała język polski. Z kolei Andrzej Łapicki w dokumentach miał wpisaną Rygę jako miejsce urodzenia, ponieważ jego przodkowie uciekali przed rewolucją bolszewicką i znaleźli się na Łotwie. Natomiast Eugeniusz Bodo, ikona międzywojennego kina, przyszedł na świat w Smoleńsku w Rosji, a także posiadał szwajcarski paszport po ojcu.

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Wśród gwiazd młodszego pokolenia, które urodziły się za wschodnią granicą, jest Marina Łuczenko-Szczęsna. Wokalistka pochodzi z ukraińskiej Winnicy. Alexandra Sasha Strunin, urodzona w Sankt Petersburgu córka Rosjanina i Ukrainki, wychowywała się w Ukrainie u babci. Obie artystki urodziły się w 1989 roku. Z kolei Weronika Książkiewicz, aktorka o polsko-rosyjskich korzeniach, przyszła na świat w Moskwie.

Znani Polacy z Europie Zachodniej

Kierunek zachodni to również miejsce narodzin wielu polskich artystów. Violetta Villas urodziła się w 1938 roku w belgijskim Verviers, gdzie jej ojciec pracował jako górnik. Dopiero po wojnie rodzina Cieślaków wróciła do Lewina Kłodzkiego. Roman Polański natomiast urodził się w Paryżu. Jako syn Polaka i Rosjanki żydowskiego pochodzenia, przybył do Polski jeszcze przed wybuchem II wojny światowej i przeżył Holokaust w krakowskim getcie.

Z młodszego pokolenia gwiazd związanych z Zachodem warto wspomnieć Viki Gabor. Młoda wokalistka o romskich korzeniach urodziła się w Hamburgu, a dorastała w Wielkiej Brytanii. Z kolei Tadeusz Müller, syn Magdy Gessler z jej pierwszego małżeństwa z Niemcem Volkhartem Müllerem, przyszedł na świat w Madrycie.

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Dorota Szelągowska w Libii, a Alicja Bachleda-Curuś w Meksyku

Miejsca narodzin polskich celebrytów bywają też znacznie bardziej egzotyczne. Dorota Szelągowska, córka Katarzyny Grocholi, urodziła się w 1980 roku w Trypolisie, stolicy Libii. Jako mała dziewczynka, krótko przed stanem wojennym, wróciła z matką do Polski.

Aktorka Alicja Bachleda-Curuś również urodziła się z dala od ojczyzny. Przyszła na świat w 1983 roku w meksykańskim mieście Tampico, gdzie jej ojciec geolog prowadził interesy. Do Polski przyjechała jeszcze jako niemowlę.

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