Nie są już katolikami. Te polskie gwiazdy zmieniły wyznanie i należą do innych wierzeń

Choć wywodzą się ze środowisk katolickich, wraz z upływem czasu zdecydowali się na zmianę wyznania. Pewna grupa polskich celebrytów nie kryje faktu, że odeszła od najpowszechniejszego w Polsce nurtu chrześcijaństwa. Wybrali oni odrębne tradycje wyznaniowe lub zupełnie inne systemy wierzeń.

Polskie gwiazdy odeszły od katolicyzmu. Odnalazły drogę w protestantyzmie

Mimo katolickich korzeni, muzycy Dawid Kwiatkowski i Michał Wiśniewski skierowali swoje duchowe poszukiwania w stronę protestantyzmu już w latach młodzieńczych. Kwiatkowski, który ma dziś 30 lat, zdradził, że jego decyzja zapadła w wieku 15 lat. Natomiast wokalista grupy Ich Troje zetknął się z protestancką wiarą podczas pobytu u ciotki w Niemczech. Wiśniewski wielokrotnie podkreślał, że w wychowaniu dzieci dużą wagę przykładał do chrześcijańskich wartości.

W 2023 roku w mediach głośno było o Tomaszu Karolaku, który zadeklarował opuszczenie Kościoła Katolickiego i dołączenie do grona protestantów. Podobną drogę przebyła aktorka Anna Samusionek, decydując się na chrzest w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego – tej samej protestanckiej wspólnocie, z którą niegdyś związana była Anna German. Maja Frykowska, popularna postać z programów "Bar" i "Big Brother", choć wychowała się wśród niepraktykujących katolików, zaangażowała się zaś w życie zielonoświątkowej wspólnoty Chrześcijańskiego Kościoła Reformacyjnego, funkcjonującego obecnie pod nazwą Kościół Chwały.

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Kto w show-biznesie stawia na buddyzm, a kto na prawosławie?

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych wyznawczyń buddyzmu w polskim show-biznesie jest aktorka Maja Ostaszewska. Co istotne, artystka nie musiała przechodzić konwersji, gdyż wychowała się w rodzinie o buddyjskich tradycjach, a jej imię jest hołdem dla matki Buddy. Takie samo podejście do duchowości reprezentowała nieżyjąca już Małgorzata Braunek. Zmarła w 2014 roku aktorka została pochowana zgodnie z luterańskim obrządkiem swojej matki, ale jej ojciec był katolikiem. Zainteresowanie buddyzmem przejawiała również między innymi Edyta Górniak, która jednak później powróciła do akcentowania swojego przywiązania do chrześcijańskich tradycji.

Zróżnicowane tradycje religijne ukształtowały znaną restauratorkę, Magdę Gessler. Gospodyni programu "Kuchenne rewolucje" zaznacza swoją bliskość z prawosławiem, z którym zetknęła się w dzieciństwie dzięki babci o rosyjskich korzeniach. Jednocześnie Gessler praktykuje celebrację świąt katolickich, kontynuując w ten sposób dziedzictwo rodziny ze strony ojca.

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Andrzej Sołtysik zdecydował się na islam z miłości

Ciekawym przypadkiem przejścia z chrześcijaństwa na islam jest historia dziennikarza Andrzeja Sołtysika. Zanim w 2015 roku poślubił swoją obecną żonę, Patrycję, był związany z Shadią Nugud. To właśnie dla niej, w 2004 roku, podjął naukę i dokonał konwersji, przyjmując imię Rachid. Mimo późniejszego rozstania dziennikarz nigdy nie zmienił formalnie swojej religii, przez co do dzisiaj nadal oficjalnie figuruje jako wyznawca islamu.

- Nie byłem praktykującym muzułmaninem. Przyjąłem tylko imię, ale według statystyki nadal pozostaję muzułmaninem, bo nie zrobiłem ponownej konwersji, nie przeszedłem na żadną inną wiarę - powiedział w jednym z wywiadów.