Magda Gessler zrobiła rewolucję w Tychach

Restauracja znajdująca się w postindustrialnym budynku w Tychach przechodzi wielką przemianę. Lokal, który wcześniej działał jako Tichauer, został objęty Kuchennymi Rewolucjami Magdy Gessler. Teraz nosi nazwę Kuper i Kufel.

O metamorfozie poinformowała sama Magda Gessler. Restauratorka pokazała efekt zmian i zdradziła, że podczas rewolucji stworzyła w Tychach zupełnie nowe wnętrze.

– Wiosenny sezon Kuchennych Rewolucji TVN w pełni!!!! Tym razem stworzyłam piękne wnętrze w Tychach! – napisała Gessler w mediach społecznościowych.

Restauratorka podkreśliła również, że przy projekcie współpracowała z Anią Knittel i Jackiem Kosikiem.

Z loftu w stronę kuchni staropolskiej

Dotychczas restauracja miała zupełnie inny charakter. Lokal mieści się w postindustrialnym budynku niedaleko torów, po drugiej stronie których znajduje się stacja kolejowa Tychy. Wcześniej dominował tam loftowy, artystyczny klimat.

Duża przestrzeń była ozdobiona obrazami konkretnych artystów, które można było również kupić. Restauracja w ostatnich latach przechodziła jednak różne koleje losu. Zmieniali się jej właściciele lub dzierżawcy, a przez pewien czas lokal był również zamknięty.

Wiosną 2026 roku pojawiła się nowa właścicielka. Niedługo później do Tychów zawitała ekipa Kuchennych Rewolucji.

Teraz wnętrze ma zupełnie inny charakter. Jak zapowiadają właściciele, jest to miejsce „z duszą – żywe, pełne charakteru i nawiązujące do kuchni staropolskiej”.

Nowa nazwa i nowe menu

Zmiany nie ograniczyły się jednak do wystroju. Restauracja otrzymała nową nazwę – Kuper i Kufel – oraz nowe menu przygotowane podczas rewolucji przez Magdę Gessler.

Wcześniej w lokalu można było znaleźć zarówno dania inspirowane kuchnią portugalską i iberyjską, jak i bardziej tradycyjne propozycje. Wśród specjalności pojawiały się m.in. portugalska zupa rybna Caldeirada, krewetki po iberyjsku, perliczka, królik czy tort Eugenii – przygotowywany według rodzinnego przepisu związanego z właścicielem Browaru Obywatelskiego.

Po zmianach mocniej wybrzmiewają jednak śląskie smaki. W menu pojawiają się m.in. wodzionka, szałot, rolada oraz kopa śląska. Sama Magda Gessler na razie nie zdradza, czy właścicielom uda się utrzymać efekt rewolucji.

– To będzie szał i obłęd!!! Jeśli właściciele zdadzą egzamin :))) A czy tak będzie??... przekonacie się na wiosnę – zapowiedziała restauratorka.

Właściciele Kuper i Kufel również nie kryją emocji związanych z udziałem w programie.

– Trzymaliśmy to przed Wami w tajemnicy, ale w końcu możemy powiedzieć to głośno – jesteśmy w trakcie Kuchennych Rewolucji! – poinformowali swoich klientów.

Jak podkreślają, zmiany dotyczą nie tylko kuchni, ale również wnętrza lokalu. Na efekt telewizyjnej rewolucji trzeba jednak jeszcze poczekać do emisji programu.