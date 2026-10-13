Magda Gessler bez makijażu. Tak stęskniona gwiazda odliczała minuty do spotkania z ukochanym

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-13 15:39

W polskim show-biznesie nie brakuje par, którym udaje się utrzymać relację mimo dzielących ich kilometrów. Znakomitym przykładem są Magda Gessler oraz Waldemar Kozerawski (73 l.), który na co dzień pracuje w Kanadzie. Gospodyni programu "Kuchenne rewolucje" zaprezentowała się niedawno w naturalnej odsłonie, oczekując na przyjazd swojego męża do domu.

Magda Gessler może pochwalić się niezwykle interesującą biografią, chociaż widzowie kojarzą ją w dużej mierze jako gwiazdę telewizji - wymagającą gospodynię "Kuchennych rewolucji" oraz jurorkę w "MasterChefie". W życiu prywatnym ikona stacji TVN tworzy związek z cenionym medykiem. Zawarła z nim ślub o charakterze ekumenicznym. Problem w tym, że partnerów bardzo często dzieli ocean. Ostatnio restauratorka zaprezentowała się fanom w domowym wydaniu, tuż przed spotkaniem ze swoim mężem.

Magda Gessler czekała na męża. Pokazała zdjęcie bez makijażu

Popularna restauratorka bardzo często udziela się w mediach społecznościowych. Regularnie publikuje tam nowe fotografie oraz komentarze pełne ciętego języka. Tym razem Magda Gessler podzieliła się z internautami zdjęciem, na którym pozuje całkowicie bez makijażu. Jak sama przyznała, w tamtym momencie z niecierpliwością odliczała czas do przyjazdu męża z Kanady.

- A teraz czekam na mojego męża… zapuka lada moment…wyczekany Walduś i stęskniona Magda :)) - napisała.

Magda Gessler z Waldemarem Kozerawskim. Na miniaturze restauratorka bez makijażu. O ich relacji przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 20

Waldemar Kozerawski. Kim jest mąż Magdy Gessler?

Znają się od kilku dekad, ale związali się ze sobą po życiowych przejściach na początku nowego milenium. Waldemar Kozerawski jest w tym samym wieku co znana restauratorka. Z zawodu jest lekarzem zajmującym się medycyną rodzinną oraz estetyczną. Na co dzień przebywa i pracuje w Kanadzie, gdzie zarządza uznaną kliniką. Zakochani wzięli ślub ekumeniczny - wiążący osoby różnych wyznań chrześcijańskich - w tajemnicy przed mediami. Warto pamiętać, że Magda Gessler jest wyznania prawosławnego.

Gwiazda otwarcie przyznaje, że jej mąż uwielbia oglądać "Kuchenne rewolucje". Bardzo często zdarza się, że nawet w środku nocy wysłuchuje jej relacji z tego, co działo się na planie.

- To jest bardzo energetycznie trudna praca, ale którą ubóstwiam i bez której bym nie mogła żyć. Ja potrzebuję po nagraniu dzwonić do mojego męża i opowiedzieć co było na planie. Do Kanady o 3:00, 4:00 rano - powiedziała w niedawnym wywiadzie dla "Super Expressu".

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Magda Gessler