Magda Gessler bez makijażu. Tak stęskniona gwiazda odliczała minuty do spotkania z ukochanym

Magda Gessler może pochwalić się niezwykle interesującą biografią, chociaż widzowie kojarzą ją w dużej mierze jako gwiazdę telewizji - wymagającą gospodynię "Kuchennych rewolucji" oraz jurorkę w "MasterChefie". W życiu prywatnym ikona stacji TVN tworzy związek z cenionym medykiem. Zawarła z nim ślub o charakterze ekumenicznym. Problem w tym, że partnerów bardzo często dzieli ocean. Ostatnio restauratorka zaprezentowała się fanom w domowym wydaniu, tuż przed spotkaniem ze swoim mężem.

Magda Gessler czekała na męża. Pokazała zdjęcie bez makijażu

Popularna restauratorka bardzo często udziela się w mediach społecznościowych. Regularnie publikuje tam nowe fotografie oraz komentarze pełne ciętego języka. Tym razem Magda Gessler podzieliła się z internautami zdjęciem, na którym pozuje całkowicie bez makijażu. Jak sama przyznała, w tamtym momencie z niecierpliwością odliczała czas do przyjazdu męża z Kanady.

- A teraz czekam na mojego męża… zapuka lada moment…wyczekany Walduś i stęskniona Magda :)) - napisała.

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Waldemar Kozerawski. Kim jest mąż Magdy Gessler?

Znają się od kilku dekad, ale związali się ze sobą po życiowych przejściach na początku nowego milenium. Waldemar Kozerawski jest w tym samym wieku co znana restauratorka. Z zawodu jest lekarzem zajmującym się medycyną rodzinną oraz estetyczną. Na co dzień przebywa i pracuje w Kanadzie, gdzie zarządza uznaną kliniką. Zakochani wzięli ślub ekumeniczny - wiążący osoby różnych wyznań chrześcijańskich - w tajemnicy przed mediami. Warto pamiętać, że Magda Gessler jest wyznania prawosławnego.

Gwiazda otwarcie przyznaje, że jej mąż uwielbia oglądać "Kuchenne rewolucje". Bardzo często zdarza się, że nawet w środku nocy wysłuchuje jej relacji z tego, co działo się na planie.

- To jest bardzo energetycznie trudna praca, ale którą ubóstwiam i bez której bym nie mogła żyć. Ja potrzebuję po nagraniu dzwonić do mojego męża i opowiedzieć co było na planie. Do Kanady o 3:00, 4:00 rano - powiedziała w niedawnym wywiadzie dla "Super Expressu".

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