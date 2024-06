Poważna sprawa! Cezary Pazura ma złamany kręgosłup!

Cezary Pazura ma złamany kręgosłup! Co teraz?

Cezary Pazura to jedna z największych gwiazd polskiego kina. Niezapomniany "Kiler", "Nikoś Dyzma", Czarek z "13-go posterunku" dziś jest także doskonałym kabareciarzem i stand-up-erem. Aktor jest niezmiennie aktywny na scenie, można go też zobaczyć w nowych serialach i filmach. Czy złamanie kręgosłupa zatrzyma nieco karierę Pazury?

Mazurek wyciągnął z Pazury prawdę

Podczas "Porannej rozmowy" Roberta Mazurka w "RMF FM", Pazura po raz pierwszy wyznał, że nosi specjalny pas, który stabilizuje jego kręgosłup. Powodem tego jest złamanie kręgosłupa gwiazdora! To skutek wielu mikrouszkodzeń, do których doszło podczas lat wytężonej pracy na planach filmowych.

Redaktor Mazurek podczas wywiadu z Pazurą zwrócił uwagę, że zauważył, iż koszula jego gościa "rozchodzi się na brzuchu". Aktor uznał, że musi wyjaśnić dlaczego.

– Mam to powiedzieć? Mam złamany kręgosłup, noszę pas, który mnie stabilizuje, ale on ma skutek uboczny, jak go zdejmiesz, nie trzymasz sam brzucha, tylko on wypada – wyznał szczerze aktor w rozmowie z Mazurkiem.

Pazura: "To jest pęknięcie"

Redakcja "RMF FM" zwróciła się do Edyty Pazury z prośbą o ujawnienie szczegółów choroby aktora. Menadżerka Cezarego Pazury wyjaśniła, że stan jej męża to "konsekwencja wieloletniej pracy na planach, często bez wspomagania się dublerami, kaskaderami". Gwiazdor cały czas znajduje się pod opieką specjalistów. Aktor mimo problemów zdrowotnych nadal pracuje.

- To jest pęknięcie, które odkryliśmy niedawno. Cezary Pazura musi teraz przejść rehabilitację. Wszystko jest w porządku, funkcjonuje normalnie - poinformowała Edyta Pazura w rozmowie z portalem "Plejada". Żozna Pazury dodała, że nie wiadomo, jak długo potrwa rehabilitacja. - Tego jeszcze nie wiemy. Wszystko zależy od tego, jak szybko będzie się zrastać. Edyta Pazura uspokoił fanów, że jej męża nie czeka operacja. Jak podkreśliła, części lędźwiowej kręgosłupa, która stanowi problem u aktora, się nie operuje.

62-letni Pazura wydaje się być w świetnej formie i faktycznie, przez cały czas, bez żadnych przerw można oglądać go na ekranach i scenach w całej Polsce.

