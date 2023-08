Poznaliśmy scenariusz

Powstaje "Kogel Mogel 5"! Maciej Zakościelny pokazał pierwsze zdjęcia z planu

To dopiero niespodzianka. Jak poinformował Maciej Zakościelny na swoim Instagramie, właśnie ruszyły zdjęcia do kolejnej części kultowej komedii "Kogel mogel". Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że po premierze czwartej odsłony mówiło się, że to koniec serii.