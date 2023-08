"Kogel mogel" ma już 35 lat. Los nie oszczędzał gwiazd filmu - tragiczny wypadek, śmierć dzieci, zdrada męża...

Słodka skośnooka Zosia z Rodziny zastępczej to dziś przepiękna 35-latka! Egzotyczna uroda Misheel Jargalsaikhan rozpala zmysły

Edyta Górniak podjęła decyzję w sprawie syna. Musi radzić sobie sam. "Powiedziałam mu szczerze". O co chodzi?

Seweryn Krajewski po latach zdradził, kim była Anna Maria z przeboju Czerwonych Gitar. To była największa tajemnica polskiej muzyki

Śmierć w tajemniczych okolicznościach

Dariusz Siatkowski (+48 l.) - filmowy Paweł Zawada - podbił serca widzów i zdobył ogromną popularność. Nie korzystał z tego i po cichu wycofywał się z życia publicznego, sporadycznie pojawiając się na ekranie. 11 października 2008 r. ciało aktora znalazła sprzątaczka hotelowa. Tak nagłe odejście wywołało mnóstwo spekulacji... Mówiono, że był uzależniony od narkotyków, miał słabość do alkoholu, że przedawkował leki na zapalenie górnych dróg oddechowych. Rodzina nigdy nie wydała oficjalnego oświadczenia w tej sprawie. Wiadomo, że sekcja zwłok została wykonana. Akta sprawy zawierały szczegółowe informacje o ostatnich godzinach życia aktora, ale nikt nie wie, co się z nimi stało. „Coś tu nie gra i nigdy nie grało" – mówiła Katarzyna Łaniewska.

Wypadek, który zmienił wszystko

24 lipca 2014 r. Grażyna Błęcka-Kolska (61 l.), czyli odtwórczyni roli Kasi Solskiej, spowodowała wypadek samochodowy. Aktorka straciła panowanie nad kierownicą i uderzyła w latarnię. Towarzyszyła jej córka. Zuzanna Kolska przeżyła, ale w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mimo szybkiej pomocy i starań lekarzy 23-latka zmarła. Podczas składania zeznań aktorka przyznała się do winy i wzięła na siebie pełną odpowiedzialność za wypadek. Biegli sądowi ustalili, że Błęcka-Kolska jechała z prędkością 94 km/godz. Aktorka dobrowolnie poddała się karze i poszła na ugodę z prokuraturą, sąd do tej ugody się przychylił. Aktorka usłyszała najniższy z możliwych wyroków - pół roku więzienia w zawieszeniu na pięć lat. Kilka lat wcześniej aktorka przeżyła inną rodzinną tragedię. Po 25 latach małżeństwa mąż, znany reżyser Jan Jakub Kolski (67 l.), zostawił ją dla młodszej kobiety.

- Uważam się za twardą zawodniczkę, bo znosiłam to, że mój mąż notorycznie się zakochiwał. Kiedy po raz kolejny powiedział mi, że się zakochał, wstałam i upadłam, znów wstałam i znów się przewróciłam. Mój organizm nie wytrzymał - mówiła.

Gdy odchodzi ukochany członek rodziny...

Anna Milewska (92 l.), która zagrała matkę Pawła, w 2000 r. straciła męża, Adama Zawadę. Przegrał walkę z rakiem. - Samotna czuję się, myśląc o nim, tylko że jego już nie ma. Samotność jest bardzo ogólna, a strata siedzi w nas i nigdy raczej nie opuszcza, w każdym razie mnie na pewno nie - mówiła. W innym wywiadzie dodała, że nigdy nie przestała kochać swojego męża, nawet po jego śmierci.

Jerzy Turek (+76 l.), czyli ojciec Kasi, zmarł na białaczkę 14 lutego 2010 r. Rok wcześniej przeszedł udar mózgu. Wiele lat wcześniej, w 1977 r stracił syna, jednego z bliźniaków. Chłopiec miał tylko 13 lat. Ukochanego syna stracił także Seweryn Krajewski (76 l.), który stworzył muzykę do filmu „Kogel mogel". 6-letni Maksymilian zginął w wypadku samochodowym w 1990 r. Auto, którym wracał z babcią ze szkoły muzycznej, zostało staranowane przez rozpędzoną ciężarówkę.

Choć życie nie szczędziło aktorom tragedii, film kochają kolejne pokolenia. Powstały też nowe produkcje. W 1989 r. do kin weszła kontynuacja pt. „Galimatias, czyli kogel-mogel II”, a 30 lat później, w 2019 r. – trzecia część „Miszmasz, czyli kogel-mogel 3”, natomiast w 2022 r. premierę miała czwarta część – „Koniec świata, czyli kogel-mogel 4”.

Groby aktorów Misia, C.K. Dezerterzy i Kogel-mogel. Niezapomniani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.