Poznaliśmy imię szóstego dziecka Michała Wiśniewskiego?! Będziecie w szoku!

Michał Wiśniewski to jeden z założycieli zespołu Ich Troje, który zadebiutował na polskiej scenie w latach 90. XX wieku. Muzyk zdobył ogólnopolską popularność za sprawą największych hitów grupy, takich jak "Powiedz", "Zawsze z Tobą chciałbym być", "Keine Grenzen", "A wszystko to... (bo Ciebie kocham)" czy "Razem a jednak osobno".

Spore emocje budzi również życie prywatne wokalisty. Michał Wiśniewski ma za sobą osiem ślubów z pięcioma kobietami: Magdą Femme, Mandaryną, Anną Świątczak, Dominiką Tajner i Polą Wiśniewską. Ponadto jest on ojcem pięciorga dzieci: Xaviera, Fabienne, Vivienne, Etiennette oraz Falco Amadeusa. Ostatnie z nich, najmłodszy syn Michała Wiśniewskiego, to pierwsze wspólne dziecko muzyka i jego obecnej żony, Poli. Już niebawem ponownie zostaną oni rodzicami. Jak Michał Wiśniewski nazwie szóste dziecko?

Michał Wiśniewski wybrał imię dla szóstego dziecka? Zdradził szczegóły

Na instagramowym profilu Michała Wiśniewskiego pojawiło się zdjęcie muzyka z ciężarną Polą Wiśniewską. Jej ciążowy brzuszek jest już sporych rozmiarów, co pozwala sądzić, że małżonkowie lada moment zostaną rodzicami. "#trzecitrymestr" - brzmi jeden z hashtagów dodanych przez lidera Ich Troje. Jakie imię będzie nosić szóste dziecko Michała Wiśniewskiego?

"Ja czekam na Cloë, a Polcia na Vincenta… Szykuje się batalia!" - napisał muzyk na Instagramie.

Zarówno przyszły tata, jak i Pola Wiśniewska chętnie opowiadają o swoim nienarodzonym dziecku. W październiku 2022 roku Michał Wiśniewski pochwalił się, że będą mieć syna, co pozwala sądzić, że z dużym prawdopodobieństwem tym razem to Pola postawi na swoim, a do ich rodziny dołączy mały Vincent. Jeśli maluch będzie chłopcem, Wiśniewscy będą mieć łącznie pięciu synów oraz pięć córek.

Co myślicie o imionach dla dziecka, które wymienił Michał Wiśniewski?

