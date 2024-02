Poznaliśmy polską "królową przetrwania"! Kto wygrał kontrowersyjny show TVN?

W nowym programie TVN wystąpiły: aktorka Natalia Janoszek, Klaudia Nieścior z "Top Model", pisarka Edyta Folwarska, Ewelona z "Warsaw Shore", tiktokerka Mama na obrotach, Aneta Glam znana z programu "Żony Miami", Marta Linkiewicz, Monika Miller, Josephine Kwaśniewska - zwyciężczyni 5. edycji programu "Love Island", Waleria Szewczyk - uczestniczka 3. edycji programu "Love Island", Ewa Piekut - gwiazda programu "Warsaw Shore", Wiktoria Kozar - zwyciężczyni 5. edycji programu "Hotel Paradise".

Do ścisłego finału dostało się pięć dziewczyn, które walczyły o główną nagrodę. W środę, dzięki Player.pl, widzowie poznali polską "Królową przetrwania". Została nią Josie Kwaśniewska- influncerka, która od urodzenia mieszkała w Kanadzie.

O tym, że show będzie kontrowersyjny, wiedział od początku jego prowadzący. - Jak tylko nakręciliśmy program i wróciliśmy do Polski, miałem taką emocję, że totalnie nie wiedziałem czego się spodziewać. Wiedziałem, że byłem tam, wykonałem swoją pracę, wykonałem to, czego ode mnie oczekiwali, nawet zebrałem dobry feedback, natomiast totalnie nie widziałem, jak to zostanie zmontowane, w którym kierunku ten program pójdzie i jaki będzie efekt. Miałem tylko świadomość tego, że ze względu na osoby, które wzięły udział, że będzie to projekt kontrowersyjny - powiedział Izu Ugonoh.

