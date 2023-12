W show "Królowa przetrwania" bierze udział 12 znanych celebrytek, które wyjechały do Tajlandii, gdzie w grupach walczą o przetrwanie, wykonując trudne zadania wymagające od nich współpracy. Po skompletowaniu drużyn do show dołączyły dwie uczestniczki: Marta Linkiewicz oraz Natalia Janoszek. Pojawienie się tej drugiej wzbudziło mnóstwo emocji. W szczególności u Anety Glam. - Jezus Maria... - powiedziała na widok aktorki. Nie chciała także podać jej ręki, do czego namawiała ją Edyta Folwarska. - Osoba, której nie chciałam tutaj zobaczyć, to jest ta Janoszek. Ta pseudocelebrytka, która wszystko udaje i oszukuje ludzi. Ja bym nie mogła zostać w takiej drużynie z taką osobą zakłamaną, bo ja nie toleruję kłamstwa - mówiła.

Afera w show "Królowa przetrwania". Edyta Folwarska ostro o zachowaniu Anety Glam: Brak klasy i kultury!

Edyta Folwarska w rozmowie z "Super Expressem" wróciła do całej sytuacji. W ostrych słowach skomentowała zachowanie Anety Glam. - Przez cały program mówiłam, że każdemu trzeba dać tu czystą kartę. Tak, upomniałam Anetę, by podała rękę Natalii, bo tego wymaga kultura. Tak mnie rodzice wychowali, że każdemu trzeba okazać szacunek, przywitać się i podać rękę - dla mnie niepodanie jej ręki to brak klasy, brak kultury i podstawowych zasad savoir-vivre - powiedziała nam prezenterka.

Zgadzacie się z nią?