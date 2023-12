Pierwsza uczestniczka nowego "Tańca z gwiazdami"! Edward Miszczak zaprosił gwiazdę TVN: "Nie dementuję"

Małgorzata Rozenek-Majdan znów podpadła internautom! Nie uwierzycie, o co poszło tym razem!

Kinga Zawodnik pierwszą uczestniczką "Tańca z gwiazdami"!

Kinga Zawodnik kilka tygodni temu przeszła operację bariatryczną. Nie wstydzi się o tym mówić. "Tak, zdecydowałam się na operację bariatryczną. Jestem po rękawowej resekcji żołądka. Zapierałam się, że operacja u mnie to ostateczność… Jak wiecie z moją wagą bywało różnie: rosła, malała, znowu rosła... To moja świadoma decyzja, do której dorastałam od 2 lat. Towarzyszyły mi łzy, strach, niepewność, lęk, a nawet depresja" - pisała na Instagramie. Pół roku po operacji schudła 40 kilogramów. Szczerość gwiazdy doceniają jej fani wśród których cieszy się ogromną sympatią.

Być może wzrośnie ona jeszcze bardziej wiosną, kiedy zobaczymy ją na parkiecie "Tańca z gwiazdami". - Nie wiem, czy mogę udzielać oficjalnych informacji? Chyba nie. Na pewno nie dementuję, ale też i nie potwierdzam - powiedziała Plotkowi Kinga Zawodnik, kiedy została zapytana o swój udział.

Agnieszka Kaczorowska zamiast Iwony Pavlović w jury?

Według naszych ustaleń - zmienił się producent "Tańca z gwiazdami". Nie będzie to już Rochstar, a Jake Vision. Za kulisami mówi się, że propozycję udziału w show otrzymała Agnieszka Kaczorowska. Tancerka chciałaby zostać jurorką. - Wyraziła wstępną chęć udziału w projekcie, ale chciałaby zasiąść za stołem jurorskim - usłyszeliśmy. Nieoficjalnie mówi się, że może zastąpić weterankę show - Iwoną Pavlović.

