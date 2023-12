Ostatnią, trzynastą edycję programu oglądaliśmy jesienią ubiegłego roku. Kolejna miała pojawić się na antenie Polsatu trzy miesiące temu. Tak się jednak nie stało. - Wszystko będzie, jak będą fajni uczestnicy. To jest zadanie przed producentem. On ma z tym problem, że już wszyscy tańczyli, więc bardzo trudno jest znaleźć fajną obsadę, która będzie rokować. Jeśli nie będzie dobrej obsady, to nie będzie tego programu - mówił Edward Miszczak (68 l.).

Rewolucja w "Tańcu z gwiazdami"! Agnieszka Kaczorowska zamiast Iwony Pavlović w jury?

Według naszych ustaleń - zmienił się producent show. Nie będzie to już Rochstar, a Jake Vision. To właśnie on będzie odpowiedzialny za skład uczestników i… jurorów. Pierwsze rozmowy są już prowadzone. Na liście jest Agnieszka Kaczorowska, która od 2014 r. występowała w roli trenerki, a na swoim koncie ma zwycięstwo z Krzysztofem Wieszczkiem (39 l.), do finału doprowadziła także Łukasza Kadziewicza (43 l.). W 2018 r., z powodów rodzinnych, przestała występować.

- Wyraziła wstępną chęć udziału w projekcie, ale chciałaby zasiąść za stołem jurorskim - dowiadujemy się. Za kulisami mówi się, że może zastąpić Iwonę Pavlović (61 l.) - weterankę „Tańca z gwiazdami”, która oceniała uczestników we wszystkich edycjach - także tych pokazywanych w TVN. Czy faktycznie tak się stanie, przekonamy się na początku przyszłego roku.