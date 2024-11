Eurowizja Junior 2024: Dominik Arim poza podium. To dlatego Polska przegrała?! Aż nas zamurowało

Taniec z Gwiazdami. Iwona Pavlović po finale już nie gryzła się w język! Vanessa Aleksander musi to przeczytać

Beata Tyszkiewicz urodziła się 14 sierpnia 1938 roku. Gwiazda dorastała w czasie wojny, nie miała lekkiego życia. Po wojnie miała problemy w szkole, gdzie nie zdała matury z polskiego - to zaprzepaściło jej marzenia... o weterynarii. Nie było jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tyszkiewicz rozpoczęła karierę filmową.

Zobacz też: Beata Tyszkiewicz unika kontaktu z bliskimi? "Nie doskwiera mi samotność"

Prawda o Tyszkiewicz ujrzała światło dzienne po wielu latach - nie chciała być aktorką

Po niezdanej maturze i sukcesie "Zemsty" Antoniego Bohdziewicza gwiazda nie miała wyboru i musiała zdawać do szkoły teatralnej. Dostała się do warszawskiej Akademii Teatralnej, jednak po roku ją wyrzucono. Po latach wyjawiła, że był to dar od losu, ponieważ studenci nie mogli występować, a ona chciała szybko rozpocząć karierę w show-biznesie. Nie zawsze tak jednak było, parę lat wcześniej chciała zostać weterynarzem.

Zobacz też: Iwona Pavlović wyjawiła bolesną prawdę o relacjach z Beatą Tyszkiewicz. "Nie do końca chce się kontaktować"

W swojej karierze Tyszkiewicz wcieliła się w ponad 100 ról filmowych. Często była obsadzana w rolach arystokratek. Grała w "Marysia i Napoleon", "Popiołach", "Nocach i dniach" czy "Lalce".

Tyszkiewicz spełniała się nie tylko jako aktorka, ale również pisarka. Na swoim koncie ma takie publikacje jak: "Nie wszystko na sprzedaż", "Kocha, lubi i żartuje" czy "Bajaderka". Była też jurorką w programie "Taniec z Gwiazdami". W 12 edycjach TVN i siedmiu w telewizji Polsat. W 2017 roku wielka gwiazda przeszła zawał mięśnia sercowego. Po tym wydarzeniu wycofała się z życia publicznego.

W moim wieku z różnych względów, po części zdrowotnych, zmienia się styl życia, a w związku z tym charakter domu. Nie chciałabym obarczać nawet bliskich przyjaciół pewnym rozczarowaniem. Brak aktywności zawodowej sprawia, że nie ma już wspólnych projektów, które w naturalny sposób są tematem do rozmów" - mówiła Tyszkiewicz pod koniec 2023 roku w rozmowie z "Newsweekiem".

Zobacz też: Beata Tyszkiewicz urodziła się w pałacu, dorastała w biedzie. "Nie było tam żadnych wygód"

Zobacz naszą galerię: Beata Tyszkiewicz kończy 85 lat. Tak zmieniała się pierwsza dama polskiego kina!

Sonda Tęsknisz za Beatą Tyszkiewicz? Tak, brakuje jej na ekranie i na scenie Mam innych ulubieńców Najważniejsze jest zdrowie!