Beata Tyszkiewicz unika kontaktu z bliskimi? "Nie doskwiera mi samotność"

Beata Tyszkiewicz: Dlaczego wycofała się z show-biznesu?

Beata Tyszkiewicz za kilka dni będzie świętować swoje 86. urodziny. Aktorka już dawno zapisała się w historii polskiej kinematografii. Doskonale odnalazła się również jako jurorka w "Tańcu z Gwiazdami". W 2017 roku przeszła zawał, po którym całkowicie wycofała się z życia publicznego. Od tamtej pory w mediach regularnie pojawiają się niepokojące doniesienia o jej stanie zdrowia. Mówiono również o tym, że aktorka odcięła się od znajomych.

"W moim wieku z różnych względów, po części zdrowotnych, zmienia się styl życia, a w związku z tym charakter domu. Nie chciałabym obarczać nawet bliskich przyjaciół pewnym rozczarowaniem. Brak aktywności zawodowej sprawia, że nie ma już wspólnych projektów, które w naturalny sposób są tematem do rozmów" - mówiła Tyszkiewicz pod koniec 2023 roku w rozmowie z "Newsweekiem".

Bliscy gwiazdy już wielokrotnie wypowiadali się na temat odizolowania się Tyszkiewicz od innych. Mówili o tym m.in. Daniel Olbrychski, Hanna Bakuła czy Iwona Pavlović. "Mam, ale bardzo śladowy. Ona w ogóle nie chce tych kontaktów. (...) Wiem, że nawet jej przyjaciele mają z nią ograniczony kontakt, to jest taki bardziej SMS od czasu do czasu. (...) Ma się dobrze w swoim domu" - mówiła Pavlović w "Party" pytana o to, czy utrzymuje kontakt z aktorką.

Gdzie dzisiaj przebywa Beata Tyszkiewicz?

Gwiazdą polskiego kina opiekuje się jej córka, Karolina Wajda, która jest owocem krótkiego małżeństwa aktorki z Andrzejem Wajdy. Karolina mieszka na co dzień w Głuchach pod Warszawą. Od dawna próbuje namówić swoją matkę, by zamieszkała razem z nią. Tyszkiewicz jednak konsekwentnie odmawia.

"Mama czuje się znacznie lepiej. Ma w sobie mnóstwo radości życia. Widzi świat w pozytywnych barwach mimo niedogodności wieku. Jest w świetnej formie umysłowej i nie brakuje jej poczucia humoru. Żałuję, że tylko ja tak na co dzień nie mogę z niego korzystać, bo wciąż nie chce się do mnie przeprowadzić" - stwierdziła w rozmowie "Faktem".

Sama aktorka twierdzi, że w Warszawie czuje się bardzo dobrze i nie ma zamiaru jej opuszczać. Do córki chętnie przyjedzie, ale jedynie w odwiedziny. "Nie da się ukryć, że czas biegnie, ale nie zamartwiam się tym. Czuję się dobrze. Zachowuję spokój i dobry nastrój. Nie doskwiera mi samotność, bo moja Karolina jest przy mnie, gdy tylko może. Ale na stałe do niej nie mam zamiaru się przenieść, bo zbyt dobrze mi u siebie w Warszawie. Chronię się tu przed upałami. Jeśli już, do Głuch pojadę tylko w odwiedziny, to jest naprawdę piękne miejsce" - cytuje słowa Beaty Tyszkiewicz portal Pomponik.

