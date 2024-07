Beata Tyszkiewicz postanowiła wypowiedzieć się na temat planowanej nowej ekranizacji "Lalki" Bolesława Prusa. Przed laty to właśnie ta wielka gwiazda zagrała Izabelę Łęcką w kultowym filmie reżysera Wojciecha Jerzego Hasa z 1968 roku. Trzeba przyznać, że zrobiła to fenomenalnie. Nie można ukrywać też tego, iż to właśnie ta rola otworzyła Tyszkiewicz drzwi do ogólnopolskiej kariery.

Zobacz też: Beata Tyszkiewicz i Stanisław Mikulski przed laty mieli romans? Wywołali skandal

Beata Tyszkiewicz przerywa milczenie

Niedawno w mediach pojawiły się informacje na temat tego, że już niedługo ruszą prace nad nową ekranizacją "Lalki" Bolesława Prusa. Za projektem stoi producent Radosław Drabik znany głównie z komedii romantycznych, w tym z "Planety singli".

To właśnie w tej sprawie Tyszkiewicz zabrała głos. Gwiazda jest optymistycznie nastawiona do nowej produkcji. Dodała, jednak iż nie chce nakierowywać reżysera obrazu, na to, kto według niej powinien wcielić się w poszczególne role.

Zobacz też: Ewa Kasprzyk: Nie jestem drugą Tyszkiewicz! Zapowiada nowy sezon "Tańca z gwiazdami"

"To nie moje zadanie. (...) Jestem ciekawa nowej ekranizacji i na pewno ją chętnie obejrzę" - napisała do dziennikarzy redakcji Plotka Beata Tyszkiewicz.

Według informacji zebranych przez dziennikarzy portalu plotek.pl role wciąż nie zostały ustalone. Do objęcia głównej roli na prowadzeniu są jednak Michalina Łabacz, Sandra Drzymalska czu Sonia Mietielica.

Beata Tyszkiewicz - ikona polskiego kina

Beata Tyszkiewicz zagrała ponad 100 ról filmowych. Najczęściej obsadzana była w rolach arystokratek oraz kobiet będących przedmiotem podziwu. Jej najważniejsze role to na przykład te, które kreowała w "Lalce", "Zemście", "Historii żółtej ciżemki", "Nocach i dniach" czy "Pannie z mokrą głową".

Od lat nazywana jest "pierwszą damą polskiego kina". Przez lata pełniła funkcję prezesa Fundacji Kultury Polskiej. Była również przewodniczącą rady Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", a także członkinią Narodowej Rady Kultury I i II kadencji. Była jurorką w programach "Taniec z gwiazdami" i "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami".

Zobacz też: Kulisy zatrudnienia Beaty Tyszkiewicz w "Tańcu z gwiazdami". Po latach producent się wygadał!

Zobacz naszą galerię: Beata Tyszkiewicz kończy 85 lat. Tak zmieniała się pierwsza dama polskiego kina!

Sonda Czy uważasz Beatę Tyszkiewicz za prawdziwą damę? Tak Nie Nie wiem/nie mam zdania