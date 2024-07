Ewa Kasprzyk: Nie jestem drugą Tyszkiewicz! Zapowiada nowy sezon "Tańca z gwiazdami"

Ewa Kasprzyk o porównaniach do Beaty Tyszkiewicz

Ewa Kasprzyk (67 l.) w poprzednim sezonie "Tańca z gwiazdami" zadebiutowała w roli jurorki. Tak przypadła do gustu produkcji, że zobaczymy ją również w nowej edycji. Aktorka przekonuje jednak w rozmowie z "Super Expressem", że nie ma zamiaru wchodzić w buty po Beacie Tyszkiewicz. Ma na siebie swój pomysł!

"Będę w nowym sezonie, to już mogę potwierdzić" - mówi nam Kasprzyk. "Ja podchodzę do każdego zadania uczciwie. Po prostu, jak coś takiego mi zaproponowano, czego jeszcze nie robiłam, to wiadomo, że chcę to zrobić. Po tej fali hejtu i krytyki, że nie jestem Beatą Tyszkiewicz, okazało się, że jednak daję radę i że się mogę tam sprawdzić. Potem ta fala ucichła… Czy bym była ja, czy ktokolwiek, to i tak wszyscy by mówili: 'nie jest to pani Tyszkiewicz'. No bo nie jest" - dodała trzeźwo aktorka.

Nie da się ukryć, że w show wprowadziła humor, ale i kontrowersje. Do historii programu przeszły już jej słowne przekomarzanki z Iwoną Pavlović. "Troszeczkę elementu zaskoczenia i dość ciętej riposty. Tego się łatwo nauczyć. Ja nie lubię długich wypowiedzi, jak koledzy mają nieraz wywody, bo to jest program rozrywkowy i tu się trzeba skupić na tym, co jest zabawne w jakimś sensie i co jest śmieszne, może złośliwe trochę" - zdradza nam Ewa Kasprzyk.

Ewa Kasprzyk zdradziła, kogo zobaczymy w "Tańcu z Gwiazdami"?!

Gwiazda wyznała również, że sama ma sobą taneczną przeszłość. Okazuje się, że jest to jedna z jej pasji. "Znam się trochę na tańcu, bo tańczyłam i w ogóle lubię taniec, więc to wszystko łączę. Staram się też oglądać te filmy, które mówią o bohaterach. I w związku z tym wydaję opinię. Jednych lubię bardziej, drugich mniej, inaczej się nie da" - dodaje gwiazda.

Piętnasty sezon "Tańca z Gwiazdami" trafi na antenę Polsatu jesienią. Za stołem jurorskim Ewa Kasprzyk zasiądzie ponownie w towarzystwie Iwony Pavlović (61 l.), Rafała Maseraka (40 l.) i Tomasza Wygody (50 l.). "Znowu będą emocje. Słyszałam tylko, że ma być Wiki Gabor, a kto jeszcze, to nie powiem. Zobaczymy!" - zapewnia Ewa Kasprzyk. Według plotek w nowej edycja ma się też pojawić Filip Bobek (43 l.).

