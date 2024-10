Prawdziwie poruszona Adele przerywa koncert, by przytulić Celine Dion. To nagranie obiegło świat

Mimo ogromnej popularności Adele pozostaje wierna sobie, stawiając na szczerość i kontakt ze słuchaczami. Każdy album w jej dyskografii to nowy rozdział w artystycznej podróży, a jej muzyka porusza miliony ludzi na całym świecie, tworząc niezwykłą więź między artystką a jej publicznością.

Rezydentura Adele w Las Vegas to seria wyjątkowych koncertów

Rezydentura koncertowa Adele w Las Vegas p.t. „Weekends with Adele" to seria weekendowych koncertów w tym mieście. Artystka gra tam zwykle w piątki i soboty, a każdy jej występ to niezwykłe wydarzenie. Imprezy odbywają się w intymnej, eleganckiej przestrzeni Colosseum w Caesars Palace. Sama artystka podkreśla, że rezydentura daje jej możliwość spokojniejszego tempa pracy i lepszego połączenia z odbiorcami, co różni się od intensywności i wyzwań związanych z podróżowaniem w ramach tradycyjnej trasy koncertowej.

Na koncercie Adele pojawiła się Celine Dion. Na jej widok Brytyjką zalała się łzami

Na jednym z ostatnich koncertów tym roku, który odbył się 26 października, na widowni pojawiła się sama Celine Dion. Wielka diwa coraz rzadziej pojawia się publicznie, co spowodowane jest ciężką, przewlekłą chorobą, która dotknęła jej ciało. Na koncercie Adele czuła najwyraźniej czuła się bardzo dobrze, żywo reagowała na to, co działo się na scenie i nie była w stanie ustać przy muzyce brytyjskiej gwiazdy. W pewnym momencie doszło do bardzo poruszającej sceny.

Adele ma zwyczaj schodzić ze sceny i przechadzać się między publicznością. Nie inaczej było tym razem, do momentu, kiedy gwiazda wypatrzyła wśród tłumu Celine Dion. Adele nie była w stanie powstrzymać łez. Poruszona przerwała koncert i pospieszyła uściskać Celine. Na nagraniu, które trafiło do sieci, emocje obu pań było widać jak na dłoni. Po przywitaniu Adele dokończyła piosenkę, po czym wyznała, że Celine jest "jedną z jej ulubionych osób w historii".

Zobacz też: Ciężko chora Celine Dion w Paryżu. Gdy się pokazała, świat na chwilę wstrzymał oddech