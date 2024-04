Przemysław Babiarz wrócił na wizję po długiej przerwie. Jest wyraźnie wychudzony

Wiele osób zastanawiało się, co z przyszłością Przemysława Babiarza w TVP. Komentator sportowy i były prezenter teleturnieju "Va Banque" zniknął nagle z anteny. Część mediów podawała, że przyczyną nieobecności legendarnego dziennikarza jest jego pobyt w szpitalu. To przez hospitalizację miał nie pojechać m.in. na Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce do Glasgow. Teraz w końcu wrócił na wizję.