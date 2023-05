Przemysław Stippa zdradza nam jak ludzie przekręcają jego nazwisko!

Artysta przyznaje, że nazbierało się już sporo anegdot. Jak zazwyczaj nazywają Stippę? - Zdarza się „Stypa”, choć najczęściej pojawia się „Stjopa”, ale spotkałem się z „lepszymi” wersjami. Dawniej w taksówkach wyświetlało się nazwisko pasażera. Kiedyś wsiadłem do auta i zobaczyłem napis „Pippa”. Ludzie mają z tym problem, zwłaszcza jak się przedstawiam przez telefon, ale już się do tego przyzwyczaiłem - opowiada „Super Expressowi” Stippa. - Nauczyciel od matematyki, kiedy stawiał mi dwóję mawiał „Stypa, smutna twoja twarz” - dodaje. Okazuje się, że aktor ma włoskie korzenie, stąd to nietypowe nazwisko. Za to, kiedy bywa w Italii biorą go za swojego. - Za to podczas wakacji we Włoszech spotkała mnie miła niespodzianka. Jak wynajmowałem samochód pani w okienku nie miała wątpliwości jak to prawidłowo zapisać - wspomina Przemek.

Przemysław Stippa: Gwiazdor serialu „Polowanie na ćmy” opowiada o ukochanej żonie i synku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.