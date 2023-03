i Autor: papara69 Przemysław Stippa Brutal w serialu, czuły tata w realu

Co za rozczulający widok!

Serialowy brutal czule opiekuje się synkiem, Aktor Polowania na ćmy" przyłapany na zabawach z dzieckiem!

Przemysław Stippa (42 l.), znany z seriali „Polowanie na ćmy”, „Dom dwoma orłami”, „Barwy szczęścia”, czy „Wojenne Dziewczyny” zazwyczaj wciela się w role negatywnych bohaterów. Prywatnie aktor jest bardzo wrażliwym człowiekiem, który świata nie widzi poza swoim synkiem Rochem (2 l.). Uczy go szacunku do ludzi oraz miłości do zwierząt.