Prowadził teleturnieje w TVN, teraz wraca do TVP. Dawno niewidziany Irek Bieleninik dołącza do ekipy "Pytania na śniadanie"

Szefowa "Pytania na śniadanie" potwierdza nawiązanie współpracy z Bielininikiem

Kinga Dobrzyńska, która obecnie zarządza porannym pasmem TVP zaznaczyła, że dziennikarz będzie towarzyszącym programowi reporterem. Dodała również że relacjonował już dla "Pytania na śniadanie" 27. Ogólnopolski Zjazd Krystyn z całego świata. - Od wielu lat się w to angażuje. Jeśli będą ciekawe rozmowy czy wydarzenia, na pewno skorzystamy z jego pomocy - zapewnia Dobrzańska.

Irek Bielininik - reporter od zadań specjalnych

Bielininik również poinformował że ta współpraca już się rozpoczęła, dodał jednak, ze najbardziej interesuje go działalność dziennikarska na terenie południowej części Polski. "Zrobiłem już jedną rzecz dla "Pytania na śniadanie" i czekam na kolejne zlecenia. Myślę, że tak się to potoczy, że będzie to dłuższa współpraca. Perspektywy są dobre. Czekam na propozycje, bo wiadomo, że jest mnóstwo wydawców w programie, którzy też szukają tematów i zlecają różne rzeczy. W kręgu moich zainteresowań jest południowa Polska, bo mam tam dużo różnych zajęć i nie ma mnie w Warszawie. (...) Moim zdaniem ja będę od zadań specjalnych. Jak będzie np. trudny temat na żywo daleko w terenie, to wchodzę i go robię. Na pewno cieszę się na to wyzwanie i czekam co przyniesie ciekawego".

Ireneusz Bielininik - dotychczasowa kariera

59-letni Ireneusz Bielininik zaczynał karierę w radiu lokarnym radiu Marconi w Częstochowie, potem pracował w RMF FM i Radiu Zet. Współpracował z Telewizją Polską. Następnie w TVN prowadził program "Siłacze", a także teleturnieje: "Graj o raj", "No to gramy!", "Salon gier", "Tele Gra" oraz "Trele morele". Jest również popularnym konferansjerem.

