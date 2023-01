Psychofan groził Mikołajowi Roznerskiemu i jego synowi! Sprawa trafiła na policję

Gwiazdor „M jak miłość” był gościem „Dzień dobry TVN” i komentował nagłówki na swój temat. Opowiedział chociażby o ślubie o którym sam dowiedział się z mediów. - Moja babcia, która czyta nie internetowe nagłówki, ale papierowe, kiedyś do mnie zadzwoniła, zapytała, dlaczego jej nie zaprosiłem na ślub - powiedział. To jednak nie koniec.

Psychofan groził Mikołajowi Roznerskiemu

Mikołaj Roznerski wyznał, że zdarza się, że ktoś podszywa się pod niego w aplikacjach randkowych - zapewniając przy okazji, że on z takich nie korzysta. - Dosyć często pojawiają się takie fałszywe konta, ja nie jestem na żadnej aplikacji randkowej. Wydaje mi się, że to jest dosyć niebezpieczne, bo już ktoś podaje się za ciebie i ktoś już udaje ciebie. Kiedyś miałem takiego psychofana czy psychofankę. To coś, bo to było bezosobowe, profil, groził mojej rodzinie, groził mojemu synkowi. Zgłosiłem to na policję - opowiada Mikołaj Roznerski.

Mikołaj Roznerski rozstał się z matką syna

Mikołaj Roznerski jest tatą 11-letniego Antosia. Matka chłopca - Marta Juras - także występowała w „M jak miłość”. W 2013 roku para rozstała się w atmosferze gigantycznego skandalu. Kochliwy gwiazdor miał mieć romans z Olgą Bołądź… „W listopadzie 2013 r. wszystko stało się jasne. To wtedy w kolorowej prasie ukazały się zdjęcia Mikołaja i Olgi z romantycznej kolacji w centrum stolicy, na których czule się obejmują” - donosiło wówczas "Na żywo".

„Dla Mikołaja publikacja była niewygodna, ponieważ nie zdążył przyznać się Marcie do zdrady. Matka Antosia na wieść o romansie ukochanego, spakowała jego walizki. Mikołaj nie wiedział, co robić - być z Olgą, czy dla syna ratować związek z Martą. Dziś wie, że podjął słuszną decyzję” - donosił magazyn. Czas pokazał, że relacja z Olgą Bołądź nie przetrwała. Kolejny związek z Adrianą Kalską, chociaż zmierzał ku ślubowi, także się rozpadł.

Mikołaj Roznerski wraz z dziećmi zaprasza na nowy sezon "M jak miłość" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.