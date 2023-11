Agnieszka Chylińska ubrała się tak, że łapiemy się za głowę. Takiego czegoś nigdy nie widzieliśmy! Za to Roksana Węgiel jak bogata paniusia. Zdjęcia

Film "Nigdy w życiu", na podstawie powieści Katarzyny Grocholi o tym samym tytule, zdobył w Polsce ogromną popularność. Danuta Stenka świetnie sprawdziła się w głównej roli, wcielając się w postać Judyty, a komedia jest uznawana za jedną z najbardziej kultowych w kraju. Teraz "Nigdy w życiu" przeżywa prawdziwe odrodzenie. Kultowe sceny, odgrywane przez różnych ludzi, pojawiają się w formie nagrań w mediach społecznościowych, zwłaszcza na TikToku. To niekwestionowany hit! A czy Ty poradziłbyś sobie z trudnościami, jakie życie stawiło przed Judytą? Czy pamiętasz kultowe momenty i znasz "Nigdy w życiu" na pamięć? Tylko mistrzowie zdobędą w naszym eksperckim QUIZ-ie wynik 10/10. Sprawdź się, a potem koniecznie pochwal wynikiem.

QUIZ. Bądź jak Judyta z "Nigdy w życiu" i odmień swój los. Mistrzowie zdobędą wynik 10/10! Pytanie 1 z 10 Jak bohaterka "Nigdy w życiu", Judyta, kończyła swoje odpowiedzi na listy czytelników? W imieniu redakcji - Judyta Z najlepszymi pozdrowieniami - Judyta Z wyrazami szacunku - Judyta Dalej

