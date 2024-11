Kim jest Sara Janicka z "Tańca z gwiazdami"? To warto wiedzieć o partnerce Macieja Zakościelnego

Nasze piosenkarki zawsze były dla Polaków powodem do dumy. Dziś królują Sanah i Sylwia Grzeszczak, a w czasach PRL wielkimi gwiazdami były Maryla Rodowicz, Kora, Urszula Sipińska czy Małgorzata Ostrowska. Któż nie kojarzy takich przebojów jak: "Małgośka", "Szklana pogoda", "Kocham Cię, kochanie moje", "Mam cudownych rodziców" czy "Sing-Sing". Wspaniałych wokalistek w okresie PRL było oczywiście znacznie więcej. Zarówno w latach 60., jak i 70. czy 80. świetnych polskich piosenkarek było na pęczki. Niektóre z nich są już nieco zapomniane, ale piosenki, które śpiewały, nucone są przez kolejne pokolenia Polaków i stały się prawdziwymi evergreenami. Pamiętasz legendarne wokalistki Polski Ludowej Rozwiąż QUIZ. Imiona piosenkarek PRL. Sipińska, Rodowicz, Kora, Ostrowska. Przygotowaliśmy dwadzieścia prostych pytań. W każdym do wyboru są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

QUIZ. Imiona piosenkarek PRL. Sipińska, Rodowicz, Kora, Ostrowska Pytanie 1 z 20 Sipińska ma na imię: Alicja Urszula Edyta Następne pytanie

