Irena Santor i Violetta Villas to dwie niekwestionowane gwiazdy polskiej estrady. Wspaniałe, piękne, utalentowane i wrażliwe, melodia i słowem potrafiły zaczarować, przenieść do innego świata. Violetty Villas nie ma już z nami, Irena Santor zeszła ze sceny, by oddać pole młodym. Ale ich piosenki wciąż są z nami - koją, wzruszają dają radość i szczęście. Dziś w 12 pytań zamknęliśmy 12 przebojów. Chcemy sprawdzić, czy zawsze wiecie, która z wielkich gwiazd polskiej sceny je śpiewała. My podajemy tytuł, wy zaznaczacie nazwisko gwiazdy. Irena Santor czy Violetta Villas. Kto śpiewał ten przebój? Zapraszamy do zabawy!

Quiz. Irena Santor czy Violetta Villas? Kto śpiewał tę piosenkę? Pytanie 1 z 10 "Przyjdzie na to czas" to przebój Ireny Santor Violetty Villas Dalej

