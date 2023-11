QUIZ. Jak brzmią prawdziwe nazwiska polskich gwiazd? Tylko nieliczni zgarną komplet punktów!

QUIZ. Znasz wszystkie prawdziwe nazwiska polskich gwiazd? Sprawdź swoją wiedzę w naszej zabawie!

Wiele gwiazd w trakcie swojej kariery ukrywa się pod pseudonimami, ukrywając tym samym niejako swoją tożsamość. Fanom łatwiej jest zapamiętać ich ksywkę niż imię i nazwisko, dlatego też nasz quiz dla wielu z was z pewnością nie będzie łatwym zadaniem. Mamy wśród nas ekspertów, którzy są przekonani, że znają na pamięć wszystkie pseudonimy gwiazd? W porządku, zatem sprawdźmy to! Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym quizie i jeśli faktycznie zdobędziecie komplet punktów, to chapeau bas dla was! Zaczynamy!

QUIZ. Znasz wszystkie prawdziwe nazwiska polskich gwiazd? Sprawdź się w naszym quizie! Pytanie 1 z 13 Doda to: Dorota Gardias Dorota Wellman Dorota Rabczewska Dalej

