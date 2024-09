Kayah przeżywała koszmar przez własnego ojca. Niewiarygodne, co jej mówił i jak ją traktował. Łzy same ciekną do oczu

"Moda na sukces" od lat dostarcza nam emocji, które można porównać do jazdy kolejką górską – od wielkich romansów po dramatyczne zwroty akcji, a to wszystko w świecie mody i rodzinnych skandali. Czy potrafisz odróżnić jedno z tysięcy małżeństw Forresterów od chwilowych romansów? Pamiętasz, największe skandale i spektakularne zwroty akcji? A może potrafisz policzyć, ile razy ktoś wracał zza grobu, by popsuć innym życie? Rozwiąż nasz zabawny quiz i sprawdź, czy Twoja wiedza o "Modzie na sukces" to prawdziwy haute couture, czy raczej modowy faux pas!

Quiz o "Modzie na sukces"

Jeśli sądzisz, że śledzisz losy Brooke Logan i Ridge’a Forrester równie uważnie, jak oni śledzą swoje kolejne rozwody, to ten quiz jest dla Ciebie! Czujesz się zestresowany/a, chcesz trochę odpocząć - świetnie trafiłeś/aś. Tu znajdziesz rozrywkę i sposób na dobrą zabawę. Nie przedłużajmy więc. Do dzieła. Sprawdź swoją wiedzę w naszym wyjątkowym quizie o "Modzie na sukces".

Jak dobrze znasz życie bohaterów "Mody na sukces"? Pytanie 1 z 12 Dlaczego Stephanie Forrester i Brooke Logan nie mogą być najlepszymi przyjaciółkami? Zawsze kłócą się o to, kto pierwszy włożył tę samą sukienkę Stephanie nie przepada za śniadaniami w łóżku, a Brooke ciągle takie przygotowuje Stephanie wciąż nie może zaakceptować, że Brooke regularnie "kolekcjonuje" mężów z jej rodziny Bo to "Moda na sukces", a nie komedia romantyczna Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.