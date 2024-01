Wszyscy znają ją jako Brook Logan z "Mody na sukces". Tak zmieniła się Katherine Kelly Lang [ZDJECIA]

Niestabilna uczuciowo mistrzyni intryg, żona 7 mężów, z których jednego poślubiała 8 razy, kolekcjonerka kochanków, matka córki swojego zięcia, znienawidzona przez miłośników serialu, a jednocześnie w nim niezastąpiona. Taka jest Brook Logan. W jej postać niemal przez cały okres produkcji filmu wcielała się Katherine Kelly Lang. Brook ma jej twarz i choć aktorka ma na swoim koncie również inne role, m in. "Praniu mózgów", "Jeden plus dziesięć" czy "Happy Days", to dla większości widzów na zawsze pozostanie czarnym charakterem z "Mody na sukces". trudno się dziwić, wciela się w jej postać ponad połowę swojego życia.

Katherine Kelly Lang dziś ma 62 lata. I wygląda znakomicie. Aktorka utrzymuje znakomita formę i świetną sylwetkę. Nie ukrywa tez, że zdarzało jej się ingerować w urodę i korzystać ze zdobyczy chirurgii plastycznej. "Czasami decyduję się na odrobinę wypełniacza, czasami na trochę botoksu. Robię wszystkie te rzeczy, ale naprawdę staram się pozostać naturalna i nie chodzić do gabinetu cały czas (...) W pewnym momencie musisz starzeć się z wdziękiem i musisz to zaakceptować. Nie można pozbyć się każdej linii i zmarszczki " - wyjaśniła w rozmowie dla "Now To Love". Jak dziś wygląda serialowa Brook i jak zmieniała się przez lata? Zobaczcie w naszej galerii.

