W TVP, Polsacie i TVN - jeśli chodzi o ofertę dotyczącą polskich seriali - od lat nie mamy prawa narzekać. Każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Czy to serial obyczajowy, czy komediowy, czy też połączenie obu gatunków. W ciągu ostatnich 25 czy 30 lat powstało tyle interesujących wieloodcinkowych polskich produkcji, że nie sposób je zliczyć. "Klan", "Graczykowie", "Kiepscy", "Barwy szczęścia, "Na Wspólnej", "Na dobre i na złe", "Miodowe lata", "Ranczo", "Leśniczówka", "Złotopolscy", "Daleko od noszy", "Samo życie", "W11 - Wydział śledczy", "Adam i Ewa", "Rodzina zastępcza" czy "M jak miłość" to tylko niewielka część hitowych polskich seriali emitowanych w ostatnim ćwierćwieczu. Stacje rywalizują ze sobą o widza i za wszelką cenę starają się go zaskoczyć nowym formatem. Wiele osób jednak zupełnie nie zwraca uwagi na to, w jakiej stacji jest dany serial. Ciekawi jesteśmy, czy dopasujesz produkcję do jednej z trzech stacji (TVP, TVN, Polsat). Przygotowaliśmy 20 prostych pytań. W każdym z nich tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Rozwiąż QUIZ. Klan, Na Wspólnej, Kiepscy. Dopasuj serial do stacji. TVP, TVN, Polsat.

