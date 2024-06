Kto śpiewał ten hit disco polo? Każdy udaje, że nie zna, ale tytuły dopasuje!

Disco polo - nikt nie zna, ale każdy tańczy

Disco polo to nietypowy gatunek muzyczny. Często słowa tekstów nie są zbyt ambitne, ale to nie o to chodzi w tego typu muzyce. Ma ona porywać do tańca swoją prostotą. W ten sposób mamy fenomen Zenka Martyniuka, Boys czy WEEKENDu. Czadoman sam przyznał, że ten typ muzyki dał jemu większy zarobek.

Dlatego mamy dla was wyjątkowo taneczny quiz. Wybraliśmy popularne piosenki disco polo, których oczywiście zapewne w teorii nie znacie, ale się okaże, że nóżka wam do nich lata. Połączycie piosenki z ich wykonawcami. Brzmi prosto? Zobaczymy!

Quiz o disco polo. Kto śpiewał ten popularny hit? Pytanie 1 z 10 "Ale Ale Aleksandra" Andre Zenek Top Girls Dalej