Quiz lata 80. Lady Pank, Perfect, Maanam. Dopasuj przebój do zespołu

Lata 80. to wyjątkowo ciekawy okres w historii polskiej muzyki. To właśnie wtedy powstały nieśmiertelne przeboje takich kapel jak; Lady Pank, Perfect, Maanam, Dżem, Republika, Kombi czy Budka Suflera. Sprawdź swoją wiedzę na temat tamtego okresu i rozwiąż nasz Quiz lata 80. Zadanie jest proste: dopasuj przebój do zespołu. Quiz zawiera 15 pytań. W każdym jest tylko jedna odpowiedź prawidłowa.